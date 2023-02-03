«Актив-компані», що годує військових, відкидає звинувачення ДБР
Постачальник продуктів попросив силовиків не блокувати відвантаження для ЗСУ
Компанія «Актив-компані», що є постачальником послуг харчування Міноборони, відреагувала на обшуки та звинувачення збоку СБУ і ДБР. На підприємстві спростували завищення цін у контрактах з МО, заявили про готовність співпрацювати зі слідством та наміри доводити свою невинуватість. Крім того, компанія попросила правоохоронців не блокувати постачання їжі до ЗМУ.
Про це йдеться у відповідному пресрелізі.
- «Компанія «Актив-компані» не постачала до Міноборони послуг харчування за завищеними цінами.
- З початку року компанія надала послуг МО із забезпечення харчуванням Збройні сили України на сотні мільйонів гривень, однак, жодних коштів на рахунки компанії за контрактами 2023 року й досі не надходило.
- Слідчі дії в офісі компанії (навіть, без ухвали суду) відбувалися вже майже добу. З позавчорашнього вечора обшуки проводили співробітників ДБР, а вчора зранку – співробітники СБУ.
- Правоохоронці до цього часу так і не поцікавилися контрактами між «Актив-компані» та Міноборони, укладеними на постачання послуг харчування для українських військових на 2023 рік!!!
- Затримання одного з регіональних менеджерів компанії відбулося на підставі звинувачення слідчих ДБР у нібито відвантаженні продуктів харчування одній з військових частин «лише на папері». «Актив-компані» спростовує такі підозри та доводитиме невинуватість свого співробітника», – йдеться в заяві.
У компанії акцентували, що через активні слідчі дії одразу кількох правоохоронних органів, які фактично дублюють роботу один одного, діяльність «Актив-компані» наразі заблокована, «що своєю чергою, унеможливлює своєчасне відвантаження продукції військовим частинам».
«У зв’язку з цим, «Актив-компані» просить правоохоронні органи зважати на специфіку роботи компанії та реалізовувати заходи оперативного характеру без блокування роботи компанії», – зазначається в релізі.
В «Актив-компані» наголосили, що є максимально відкритими до співпраці зі слідчими ДБР та СБУ, оскільки «законів не порушували, і цін – не завищували».
«Окремо, наголошуємо, що затримання ексзаступника міноборони В’ячеслава Шаповалова та оголошення йому підозри немає до харчових закупівель Міноборони жодного стосунку.
На жаль, складається враження, що тиск правоохоронних органів і медійний галас довкола закупівлі послуг харчування полягає не в тому, щоб з'ясувати прозорість закупівель та обґрунтованість вартості контрактів, а лише в тому, щоб переконати потенційного глядача у буцімто «активній боротьбі з корупцією». Та «Актив-компані» ніколи не брала участі у жодних корупційних схемах. Компанія сумлінно виконує взяті на себе зобов’язання, розуміючи, що від якості та оперативності нашої роботи залежить обороноздатність українських ЗСУ.
Компанія сподівається на неупередженість слідчих органів і на те, що політики перестануть підігравати сценаріям інформаційних війн, які зараз реалізовуються проти МО», – додали в компанії.
Нагадаємо, ДБР вчора повідомило про обшуки у постачальника послуг харчування Міноборони.
Передували цим подіям звинувачення Міноборони збоку журналіста Юрія Ніколова у нібито закупівлі харчування для військових за завищеним цінами.
Такі звинувачення у Міноборони спростували.
У компанії «Актив-компані» – також, пояснивши із чого формується ціна послуги харчування військових і чому її не можна порівнювати із цінами на продукти в супермаркетах.
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