Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Актив-компані», що годує військових, відкидає звинувачення ДБР

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Актив-компані», що годує військових, відкидає звинувачення ДБР
Навколо закупівлі харчування для військових виник скандал
фото з відкритих джерел

Постачальник продуктів попросив силовиків не блокувати відвантаження для ЗСУ

Компанія «Актив-компані», що є постачальником послуг харчування Міноборони, відреагувала на обшуки та звинувачення збоку СБУ і ДБР. На підприємстві спростували завищення цін у контрактах з МО, заявили про готовність співпрацювати зі слідством та наміри доводити свою невинуватість. Крім того, компанія попросила правоохоронців не блокувати постачання їжі до ЗМУ.

Про це йдеться у відповідному пресрелізі.

  1. «Компанія «Актив-компані» не постачала до Міноборони послуг харчування за завищеними цінами.
  2. З початку року компанія надала послуг МО із забезпечення харчуванням Збройні сили України на сотні мільйонів гривень, однак, жодних коштів на рахунки компанії за контрактами 2023 року й досі не надходило.
  3. Слідчі дії в офісі компанії (навіть, без ухвали суду) відбувалися вже майже добу. З позавчорашнього вечора обшуки проводили співробітників ДБР, а вчора зранку – співробітники СБУ.
  4. Правоохоронці до цього часу так і не поцікавилися контрактами між «Актив-компані» та Міноборони, укладеними на постачання послуг харчування для українських військових на 2023 рік!!!
  5. Затримання одного з регіональних менеджерів компанії відбулося на підставі звинувачення слідчих ДБР у нібито відвантаженні продуктів харчування одній з військових частин «лише на папері». «Актив-компані» спростовує такі підозри та доводитиме невинуватість свого співробітника», – йдеться в заяві.

У компанії акцентували, що через активні слідчі дії одразу кількох правоохоронних органів, які фактично дублюють роботу один одного, діяльність «Актив-компані» наразі заблокована, «що своєю чергою, унеможливлює своєчасне відвантаження продукції військовим частинам».

«У зв’язку з цим, «Актив-компані» просить правоохоронні органи зважати на специфіку роботи компанії та реалізовувати заходи оперативного характеру без блокування роботи компанії», – зазначається в релізі.

В «Актив-компані» наголосили, що є максимально відкритими до співпраці зі слідчими ДБР та СБУ, оскільки «законів не порушували, і цін – не завищували».

«Окремо, наголошуємо, що затримання ексзаступника міноборони В’ячеслава Шаповалова та оголошення йому підозри немає до харчових закупівель Міноборони жодного стосунку.

На жаль, складається враження, що тиск правоохоронних органів і медійний галас довкола закупівлі послуг харчування полягає не в тому, щоб з'ясувати прозорість закупівель та обґрунтованість вартості контрактів, а лише в тому, щоб переконати потенційного глядача у буцімто «активній боротьбі з корупцією». Та «Актив-компані» ніколи не брала участі у жодних корупційних схемах. Компанія сумлінно виконує взяті на себе зобов’язання, розуміючи, що від якості та оперативності нашої роботи залежить обороноздатність українських ЗСУ.

Компанія сподівається на неупередженість слідчих органів і на те, що політики перестануть підігравати сценаріям інформаційних війн, які зараз реалізовуються проти МО», – додали в компанії.

Нагадаємо, ДБР вчора повідомило про обшуки у постачальника послуг харчування Міноборони.

Передували цим подіям звинувачення Міноборони збоку журналіста Юрія Ніколова у нібито закупівлі харчування для військових за завищеним цінами.

Такі звинувачення у Міноборони спростували.

У компанії «Актив-компані» – також, пояснивши із чого формується ціна послуги харчування військових і чому її не можна порівнювати із цінами на продукти в супермаркетах.

Теги: Міноборони продукти слідство послуги харчування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи дійсно наші воїни погано харчуються?
Є апельсини і гранати – чим харчуються в армії, розповів військовий
26 сiчня, 18:36
Олексій Резніков: «Сховатися за війною у корупціонерів не вийде»
Міноборони забезпечить громадський контроль над закупівлями харчування – Резніков 
31 сiчня, 22:40
Триває розслідування для встановлення причетності посадовців Міноборони до протиправної діяльності
Розкрадання коштів на харчуванні військових: СБУ ліквідувала схему (фото)
Сьогодні, 11:49

Бізнес

«Актив-компані», що годує військових, відкидає звинувачення ДБР
«Актив-компані», що годує військових, відкидає звинувачення ДБР
Покарання для енергетиків від НКРЕКП не допоможуть з відключеннями – нардеп
Покарання для енергетиків від НКРЕКП не допоможуть з відключеннями – нардеп
Енергетики ДТЕК в січні повернули світло 230 тисячам родин
Енергетики ДТЕК в січні повернули світло 230 тисячам родин
У Міненерго спростували корупцію в переговорах про підключення заводу Bayraktar – Forbes
У Міненерго спростували корупцію в переговорах про підключення заводу Bayraktar – Forbes
Яйця в Україні продаватимуть по-новому: що зміниться
Яйця в Україні продаватимуть по-новому: що зміниться
Посли G7 зробили заяву щодо корупції у контексті допомоги Україні
Посли G7 зробили заяву щодо корупції у контексті допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
19K
Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС
16K
Боїться танків Leopard із хрестами: Путін зробив нову заяву
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
13K
Розкрито нову стратегію Байдена щодо України – Bloomberg
8110
Кулеба розповів про дві прикрі несподіванки Лаврова під час африканського турне

Новини

Скандал із громадянством Лієва. Журналістам довелося вибачатися за брехливі дані
Сьогодні, 13:25
Розбірки у «Слузі народу». Депутатів скликають на секретне засідання фракції
Сьогодні, 13:06
Проти ексдиректорки Довженко-Центру відкрито кримінальну справу
Сьогодні, 12:34
Справа Насірова: правоохоронці завершили слідство
Сьогодні, 10:51
У Києві сьогодні стартує саміт Україна-ЄС
Сьогодні, 08:18
Захід оцінив масштаби втрат Росії у війні проти України за 11 місяців
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту