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Блогер-мільйонник розповів, скільки можна заробити на YouTube під час війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Блогер-мільйонник розповів, скільки можна заробити на YouTube під час війни
Дурнєв міг би заробити більше, якби не ображав росіян, але він на таке не згоден
фото: glavcom.ua

«Російські популярні блогери – на зарплаті у Кремля»

Ведучий Олексій Дурнєв розповів «Главкому», як повномасштабна війна позначилася на доходах його шоу на YouTube. В Україні справжній блогер-мільйонник до війни заробляв від $10 до $40 тис. у місяць, залежно від тематики. А у Росії ці цифри потрібно помножити на три-чотири. Нині ж заробітки впали, пояснив Олексій Дурнєв.

«Дохід людини, яка робить контент і розміщує його на YouTube складається з кількох складових. Перша – монетизація YouTube, тобто реклама, яку вставляє у відео сам YouTube. Росіяни після 24 лютого стали частіше скаржитися на наш контент, бо у ньому про них ідеться. Через це бот YouTube вирішує, що це якийсь образливий контент і позбавляє нас реклами, яка дає дохід. Тобто через ці скарги наш дохід загалом зменшується», – пояснив блогер-мільйонник.

За словами Олексія Дурнєва, якщо прибрати образливі слова на адресу росіян із шоу, це покращило б монетизацію, однак він цього не робитиме.

«Якщо згадувати про росіян, то без образ якось не виходить. Після того як бачиш, як вони атакують наші мірні міста», – пояснив ведучий.

Крім того, блогери втрачають також дохід через зменшення кількості рекламних інтеграцій. Хоча цей ринок в Україні зараз потроху оговтується. У Росії ж блогери, втративши замовлення від великих іноземних компаній, почали обслуговувати інтереси влади.

«Зазвичай 70% доходів блогери отримують від іноземних компаній, рекламних інтеграцій. Тобто Nestlé, Procter & Gamble, Pepsico… –величезні компанії, у яких дуже багато брендів і які розміщують свою рекламу у лідерів думок. Коли з Росії пішли всі ці великі компанії, вони забрали з собою рекламні бюджети та інвестиції. Натомість на російському ринку залишилися російські компанії, які почали страждати через санкції. Коли компанії погано, вона першим ділом скорочує рекламні бюджети. Тому блогери втратили значні доходи. На зміну комерційним рекламникам прийшла влада, від якої блогер до повномасштабної війни мав до 10% доходу за піар, а зараз, ймовірно, більшість доходів», – розповів Олексій Дурнєв.  

Раніше телеведучий і блогер Олексій Дурнєв пояснив, чим корисний гумористичний контент під час війни

Нагадаємо, що український шоумен Андрій Данилко, відомий під сценічним псевдонімом «Вєрка Сердючка», залишився у Києві, закликав українців не падати духом, боротися з «брехливою навалою» і навіть показав країні-агресору середній палець.

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Теги: сердючка блогер відео війна влада інвестиції реклама ринок росіяни санкції YouTube

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