Boeing та «Антонов» спільно вироблятимуть безпілотники

Компанія, Boeing розробляє, виробляє та обслуговує комерційні літаки, оборонну продукцію та космічні системи у більш ніж 150 країнах світу.

Сьогодні, 23 липня, американська корпорація Boeing та українська компанія «Антонов» підписали попередній меморандум, який може посприяти спільному виробництву безпілотників в Україні. Про це йдеться на сайті Boeing.

В оприлюдненому меморандумі зазначаються сфери потенційної співпраці, які включають навчання, логістичну підтримку та послуги з ремонту тактичних безпілотників, зокрема і ScanEagle. Крім того, також вивчатиметься можливість надання ДП «Антонов» інженерної підтримки компанії Boeing.

«Ми раді продовжити співпрацю з ДП «Антонов» для підтримки розвитку та економічного зростання України. Ця угода демонструє наші постійні зусилля, спрямовані на пошук нових можливостей для співпраці з українською промисловістю, що було підкреслено підписанням нами раніше цього року Договору про співпрацю з оборонно-промисловим комплексом України», – сказав Тед Колберт, президент і генеральний директор Boeing Defence, Space & Security.

Генеральний директор ДП «Антонов» Євген Гаврилов заявив, що ця угода може посприяти подальшому розвитку оборонної промисловості України, «на додаток до можливості майбутніх проєктів з Boeing в аерокосмічній та оборонній промисловості».

Як провідна світова аерокосмічна компанія, Boeing розробляє, виробляє та обслуговує комерційні літаки, оборонну продукцію та космічні системи у більш ніж 150 країнах світу.

Тим часом, Латвія відправила Україні ще одну партію безпілотників. У ній понад 500 одиниць дронів.

Нагадаємо, турецька компанія Mabtec Engineering and Consultancy планує побудувати логістичний і транспортний вузол у розташованому під Києвом аеропорту «Антонов».