Коаліція дронів: Україна отримала нову допомогу від Латвії

Постачання дронів здійснюється в рамках міжнародної коаліції безпілотників

Латвія відправила Україні ще одну партію безпілотників. У ній понад 500 одиниць дронів. Про це заявив міністр оборони Латвії Адріс Спрудс у Twitter.

«Партія з більш ніж 500 безпілотників починає свій шлях в Україну», – повідомив він.

Постачання дронів здійснюється в рамках міжнародної коаліції безпілотників.

Коаліція безпілотників

Країни-союзники сформували коаліцію безпілотників, щоб підтримати Україну в боротьбі з російською агресією. Ключовим кроком у цьому процесі стало створення коаліції з безпілотних апаратів. Ця ініціатива включає закупівлю і передачу дронів Україні для зміцнення її оборони.

Наразі до Міжнародної коаліції безпілотників входять 16 країн – Латвія, Україна, Велика Британія, Австралія, Німеччина, Данія, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Велика Британія, Франція, Швеція, Данія, Німеччина, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Велика Британія, Франція, Швеція, Данія та Естонія.

Як повідомлялося, Чехія приєдналася до коаліції безпілотників для України після того, як її делегація підписала меморандум про взаєморозуміння під час 75-го ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні.

Дол відома, Країни коаліції дронів створили фонд на €45 млн для України. Зазначається, що цим документом, підписаним 10 липня, країни створили Загальний фонд коаліції дронів під керівництвом Великої Британії, який зробить можливими спільні закупівлі, а також швидке і ефективне постачання безпілотників в Україну.