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Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

НАТО готується до війни на морі, використовуючи досвід України

glavcom.ua
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Морські дрони – розробка, яка повністю змінила ситуацію на Чорному морі на користь України та уявлення про сучасну морську війну
фото: СБУ

Морські дрони в сотні разів дешевше російських кораблів

Будь-яку нову війну аналізують у штабах всіх армій і спецслужб світу. Тим більше війну такого масштабу, як та, що зараз триває в Україні. При цьому кожна війна вносить у військову науку нові акценти. Про те, що збройні конфлікти майбутнього будуть «війнами дронів» говорили давно. Однак, несподіванкою стало і те, як змінилась війна на морі. НАТО, як стало відомо цього тижня, активно вивчає застосування морських дронів: розробка команди Малюка змінила уявлення про війну на морі.

Заступник командувача Об’єднаного командування сил НАТО у Норфолку (штат Вірджинія, США) контрадмірал Тімоті Генрі заявив, що успішний досвід України щодо знищення значної частини Чорноморського флоту РФ шляхом ефективного застосування морських дронів та інших технологій є предметом вивчення з боку країн НАТО.

Морські дрони – розробка, яка повністю змінила ситуацію на Чорному морі на користь України та уявлення про сучасну морську війну. Українська розробка випередила свій час, і саме тому методику її застосування зараз вивчають провідні спецслужби, флоти і армії всього світу. Успішні атаки на Кримський міст та на десятки кораблів РФ довели ефективність нашої стратегії і тактики.

А ще ж є і фінансовий аспект. Морські дрони в сотні разів дешевше кораблів ЧФ РФ. Однак це не завадило саме дронам кардинально змінити ситуацію на Чорному морі. Причому коли ми говоримо про розробку СБУ, то Sea Baby – це не просто дрон, а багатоцілоьова платформа, яка також може виконувати дистанційне мінування та стріляти із системи залпового вогню «Град».

Минулого тижня про морські дрони написала The Wall Street Journal. Кинулась у око цитата інженерів-розробників з СБУ: «Ми робимо багато речей, які не робив ніхто у світі». Судячи з того, наскільки активно у північно-атлантичному альянсі взялись вивчати морські дрони, у українських інженерів на цей раз є всі підстави для подібних заяв. 

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Джерело
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Теги: Чорне море НАТО війна Кримський міст безпілотник розробка

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