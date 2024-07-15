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Віктор Каспрук Політолог, політичний аналітик, журналіст-міжнародник

Україна мусить закрити повітряний простір над Москвою

glavcom.ua
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Відсутність присутності українських безпілотних літальних апаратів у Москві розслабляє вороже керівництво
колаж: glavcom.ua

У Росії не мусить бути жодного місця, де відплата за скоєні в Україні злочини не досягала московитів

Жителі Москви постійно почувають себе так, ніби війна Путіна в Україні їх зовсім не стосується. Атак дронів на Москву зараз не спостерігається, а московити вже звикли, що за черговий напад на Київ до них не долітає жодної відповіді. Проте атакування Москви не може бути марним, оскільки збитки обчислюються не тільки величиною заподіяної ворогу шкоди, а й тим, що ніде у Російській Федерації російські окупанти не мусять відчувати себе захищеними.

Майже два з половиною роки триває Велика російсько-українська війна. У перший її день, 24 лютого 2022 року, російський диктатор Путін заявив, що він закриває повітряний простір над Україною для цивільної авіації. Майже два з половиною роки всі українські цивільні аеродроми, включно з київськими Борисполем і Жулянами, не функціонують. А українці, щоб здійснити польоти до інших країн, вимушені спочатку добиратися до Варшави, Бухареста, Братислави, Праги, чи Будапешта.

Водночас всі московські аеропорти – Внуково, Шереметьєво, Домодєдово працюють у штатному режимі. Немов ніякої війни для Російської Федерації немає. Весь час до Москви приїздять президенти та делегації з африканських держав, країн третього світу, а іноді, щоб отримати чергові інструкції від свого політичного патрона Путіна, і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Часто з цих же аеропортів сам Путін вирушає до тих країн, де його ще можуть приймати.

Подібна ситуація є аномальною. Путінські друзі, представники умовної країни Тумбо-Юмбо, спокійно долітають до Москви, не відчуваючи при цьому жодних перешкод. А лідери дружніх до України держав, змушені потягами годинами добиратися до Києва.

Очевидно, що якби зараз в Україні вирішили змінити цю ситуацію і відкрити для польотів аеропорти, скажімо, в Ужгороді або Мукачево, то Путін відразу ж порушив свою обіцянку, дану угорському прем’єру Віктору Орбану, не чіпати Закарпаття, яке він гарантував йому в якості призу за підтримку Росії.

За ситуації, котра об’єктивно складається, потрібно діяти симетрично, і закрити повітряний простір над Москвою. Про що диктатора Путіна потрібно повідомити. Що з такого то числа липня місяця 2024 року всі рейси будь-яких літаків в московських аеропортах Внуково, Шереметьєво і Домодєдово починають перебувати в зоні потенційних ризиків. І тому ні жителям Російської Федерації, ні громадянам держав третього світу й Африки не рекомендується користуватися московськими аеропортами.

Хоча Україна, на відміну від Росії, не є терористичною державою, але під час війни вона має повне право знищувати інфраструктуру у всіх аеропортах ворога. Щоб нарешті й самі жителі столиці ворожої держави Москви на собі змогли відчути, що незаконна війна Росії в Україні стосується і їх самих.

А тим московцям, яким так хочеться відпочити у Туреччині, Єгипті, на Кіпрі, чи ще деінде, потрібно буде потягами добиратися до Саратова, Самари або Мурманська. Щоб потім уже звідти вилетіти кудись у теплі краї на відпочинок.

Такий підхід абсолютно відповідний ситуації, яка складається під час російсько-української війни. І він би змінив стан речей, коли мільйони росіян, у той час, як російські ракети та дрони вбивають українців, мають змогу комфортно відпочивати на пляжах тих держав, які ще надають їм доступ до своїх територій.

Зрозуміло, що найкраще у Росії ППО прикриває Москву і Московську область. І тому українські дрони не здатні повністю зупинити діяльність московських аеропортів. Але дезорганізувати їхню роботу та призвести до критичної затримки рейсів і зриву вчасних відльотів з московських льоновищ, – є цілком реальним завданням.

Один єдиний безпілотник у небі над Москвою здатен призвести до істотного обмеження прильотів і вильотів з московських аеропортів Внуково, Шереметьєво і Домодєдово. Московити змушені будуть вживати додаткових заходів безпеки польотів, і цим виходити з зони комфорту, в якій вони перебували від початку війни.

Відсутність присутності українських безпілотних літальних апаратів у Москві розслабляє вороже керівництво, і воно думає, що столиця новітньої Російської імперії стала назавжди недоторканою. Атаки безпілотників на московські аеропорти мають щодня тривожити Кремль. А російсько-українська війна мусить взагалі суттєво скоротити все авіасполучення всередині Російської Федерації.

Варто пригадати, що у 2023 році дрони змогли 18, 20, 21, 22 серпня призвести до переривання щонайменше 90 комерційних рейсів. І у кожному випадку путінська влада змушена була закривати свій повітряний простір на декілька годин.

А ті рейси, котрі постраждали від вимушеного закриття повітряного простору, перенаправили в альтернативні пункти призначення, серед яких були Нижній Новгород, Санкт-Петербург і Мінськ у Білорусі.

Україна мусить закрити повітряний простір над Москвою. У Росії не має бути жодного місця, де відплата за скоєні в Україні злочини не досягне московитів. Це питання принципове, і його необхідно враховувати приймаючи стратегічні рішення під час російсько-української війни.

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Теги: росія безпілотник Україна українці путін війна окупанти

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Віктор Каспрук

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