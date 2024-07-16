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На Київщині сталася пожежа після збиття російських дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Київщині сталася пожежа після збиття російських дронів
Росіяни знову запускали «Шахеди» по Україні
фото з відкритих джерел

Падіння уламків «Шахедів» було зафіксовано у двох районах

Російські загарбники атакували Київську область ударними дронами. Після падіння уламків сталася пожежа. Про це повідомляє Київська ОВА.

За даними обласної влади, на Київщині працювала протиповітряна оборона. Внаслідок російської атаки об’єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджено, також ніхто не постраждав.

«Падіння уламків дронів фіксуються у двох районах. В одному з населених пунктів уламки впали на приватне подвірʼя, сталося загоряння стерні. Пожежу оперативно ліквідовано. Пошкоджено дві нежитлові будівлі, зокрема вибиті вікна, посічені фасади», – йдеться в повідомленні.

Крім того, уламки падали поза межами населених пунктів на відкритій місцевості.

Нагадаємо, у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування БпЛА.

До слова, у селищі Коренево Курської області Росії після атаки дронів загорівся завод низьковольтної апаратури.

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Теги: безпілотник Київщина пожежа

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