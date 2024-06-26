ППО знищили 86% «Шахедів», випущених РФ від початку 2024 року

Системи ППО знищили 1953 безпілотників

З 1 січня 2024 року російські окупанти випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу Shahed. Протиповітряною обороною знищено близько 86% – 1953 «Шахеди». Про це повідомляє командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Таких результатів вдалось досягти завдяки нарощенню бойових спроможностей мобільних вогневих груп Сил оборони України. Це тисячі військовослужбовців, які майже щоночі виїжджають на вогневі позиції і б’ють ворожі БпЛА з усього наявного у них озброєння», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року «Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил».

До слова, Сили безпілотних систем – унікальний вид збройних сил, якого немає в армії жодної країни світу. Про це заявив керівник Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський.