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ЗМІ повідомили, як можна припинити російські бомбардування КАБами

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ЗМІ повідомили, як можна припинити російські бомбардування КАБами
Винищувачі, які атакують Україну керованими авіабомбами, базуються менш, ніж за 200 км від українського кордону
фото: Повітряні сили РФ

Україна потенційно може вивести з ладу ворожі винищувачі, якщо їй буде дозволено завдати такого удару

Приблизно половина російського парку надзвукових винищувачів-бомбардувальників Су-34, які атакують Україну керованими авіабомбами, базуються менш, ніж за 200 км від українського кордону – на військовому аеродромі у Воронезькій області. Найкращою зброєю для знищення цього ворожого авіапарку бомбардувальників могли б стати американські ракети великої дальності Atacms, але США не дають дозволу на їх використання по цьому об’єкту. Про це пише Forbes.

«Україна потенційно може вивести з ладу весь оперативний флот, який там дислокується, якщо їй буде дозволено завдати такого удару», – зазначають аналітики Frontelligence Insight.

Іншим варіантом знищення ворожих літаків могло би бути застосування далекобійних систем ППО Patriot, але, як зазначають у виданні, в Україні їх не надто багато і вони служать здебільшого для захисту великих міст. Українська армія намагається не ризикувати ними, підтягуючи впритул до кордону.

«Спроба влаштувати засідку на ці реактивні літаки за допомогою батареї Patriot у середовищі, насиченому безпілотниками становить значні ризики», – зазначають в аналітичній групі Frontelligence Insight.

Одна така спроба уже закінчилася тим, що розвідувальний російський безпілотник виявив комплекс Patriot, після чого агресор завдав ракетного удару по його позиції, знищивши дві пускові установки.

Так само ризиковано буде застосовувати літаки F-16, оскільки захист авіабази системами ППО достатньо надійний, щоб Україна не могла завдати вдалого удару далекобійними безпілотниками.

«Україна, ймовірно, не поставить під загрозу майбутні поставки ракет, використовуючи їх проти цілей, які США заздалегідь не схвалюють. Тож українці чекають дозволу, який вони сподіваються отримати найближчим часом», – пише Forbes. 

Нагадаємо, Велика Британія та Франція, які постачають Україні крилаті ракети Storm Shadow (або як їх називають у Франції Scalp, – ред.) прямо не обмежили їх використання. Їхній радіус дії може досягати 250 км. Це сказав анонімний французький офіцер військової авіації, пише BBC News.

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Теги: зброя армія українці бомбардування Україна безпілотник

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