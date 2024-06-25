У Києві повітряна тривога тривала пів години

Повітряна тривога лунала через загрозу застосування балістичного озброєння

Станом на 22:23 у Київській області та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, загроза застосування балістичного озброєння. О 22:53 пролунав відбій тривоги.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні зранку, 25 червня, російські загарбники завдали ударів по Харкову.

Згодом стало відомо, що російські загарбники атакують Харків модифікованими боєприпасами, використовуючи місто як плацдарм для своїх тренувань. Синєгубов каже, що армія РФ «намагається адаптуватися і весь свій мотлох, який перебуває на складах», використовувати проти мирного цивільного населення.