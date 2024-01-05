Турецька компанія знайшла нове призначення для аеропорту «Антонов» під Києвом

Турецька компанія планує створити логістично-транспортний центр в аеропорту під Києвом

Турецька компанія Mabtec Engineering and Consultancy планує побудувати логістичний і транспортний вузол у розташованому під Києвом аеропорту «Антонов». Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

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«Планується будівництво сучасного логістичного і транспортного вузла, який почне роботу після відкриття повітряного простору України», – розповів Кисилевський.

Нарикінці грудня минулого року представники Mabtec Engineering and Consultancy завітали до України і оголосили про старт розробки концепції реконструкції аеропорту «Антонов» на базі індустріального парку Bucha Techno Garden. Турецькі партнери розробляють концепцію реконструкції аеропорту «Антонов» на базі індустріального Парку Bucha Techno Garden.

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Компанія вважає, що це надважливий проєкт орієнтований на майбутнє, і стане основним логістичним і транспортним вузлом по всій Україні. Зокрема новий проєкт також допоможе забезпечити стрімке зростання міжнародних пасажиропотоків та вітчизняних вантажопотоків у перші роки відкриття повітряного простору України.

Представники компанії «Mabtec Engineering and Consultancy» завітали до України Cторінка Facebook Бучанська міська рада

Як пише турецьке видання Patronlardunyasi, засновник компанії Мурат Акпинар сказав: «Ми зацікавлені в розвитку промисловості Бучанського муніципалітету та готові до співпраці. «Реконструкція аеропорту стане важливим кроком для післявоєнного відновлення».

Цікаво, що компанія Mabtec Engineering and Consultancy яка була зареєстрована тільки у 2022 році займається проєктуванням, реалізацією та управлінням інженерних проєктів. Портфоліо на сайті турецької компанії уже включає багато проектів, особливо в аеропорту Стамбула імені Сабіхи Гекчен, столиці Туркменістану Ашхабаді, а також в Іраку, Афганістані та Азербайджані.

Раніше стало відомо, що США планують розпочати відновлення аеродрому на острові Тініан, повідомив командувач тихоокеанських ВПС США генерал Кеннет Вільсбах в інтерв'ю Nikkei Asia. Востаннє його використали для атомного бомбардування Японії у 1945 році під час Другої світової війни. Після цього аеродром був закинутий та поглинений джунглями.Збройні сили США планують досягнути «значного прогресу» у відновленні аеродрому часів Другої світової війни у тихоокеанському острові Тініан у найближчі місяці, заявив генерал військово-повітряних сил. Це частиною ініціативи з розосередження літаків у Індо-Тихоокеанському регіоні, оскільки ракетна загроза Китаю продовжує зростати, пише видання.