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Турецька компанія знайшла нове призначення для аеропорту «Антонов» під Києвом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Турецька компанія знайшла нове призначення для аеропорту «Антонов» під Києвом
Турецька компанія побудує логістичний центр у аеропорту Бучі
фото із відкритих джерел

Турецька компанія планує створити логістично-транспортний центр в аеропорту під Києвом

Турецька компанія Mabtec Engineering and Consultancy планує побудувати логістичний і транспортний вузол у розташованому під Києвом аеропорту «Антонов». Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

«Планується будівництво сучасного логістичного і транспортного вузла, який почне роботу після відкриття повітряного простору України», – розповів Кисилевський.

Нарикінці грудня минулого року представники Mabtec Engineering and Consultancy завітали до України і оголосили про старт розробки концепції реконструкції аеропорту «Антонов» на базі індустріального парку Bucha Techno Garden. Турецькі партнери розробляють концепцію реконструкції аеропорту «Антонов» на базі індустріального Парку Bucha Techno Garden.

Компанія вважає, що це надважливий проєкт орієнтований на майбутнє, і стане основним логістичним і транспортним вузлом по всій Україні. Зокрема новий проєкт також допоможе забезпечити стрімке зростання міжнародних пасажиропотоків та вітчизняних вантажопотоків у перші роки відкриття повітряного простору України.

Представники компанії «Mabtec Engineering and Consultancy» завітали до України
Представники компанії «Mabtec Engineering and Consultancy» завітали до України
Cторінка Facebook Бучанська міська рада

Як пише турецьке видання Patronlardunyasi, засновник компанії Мурат Акпинар сказав: «Ми зацікавлені в розвитку промисловості Бучанського муніципалітету та готові до співпраці. «Реконструкція аеропорту стане важливим кроком для післявоєнного відновлення».

Цікаво, що компанія Mabtec Engineering and Consultancy яка була зареєстрована тільки у 2022 році  займається проєктуванням, реалізацією та управлінням інженерних проєктів. Портфоліо на сайті турецької компанії уже включає багато проектів, особливо в аеропорту Стамбула імені Сабіхи Гекчен, столиці Туркменістану Ашхабаді, а також в Іраку, Афганістані та Азербайджані. 

Раніше стало відомо, що США планують розпочати відновлення аеродрому на острові Тініан, повідомив командувач тихоокеанських ВПС США генерал Кеннет Вільсбах в інтерв'ю Nikkei Asia. Востаннє його використали для атомного бомбардування Японії у 1945 році під час Другої світової війни. Після цього аеродром був закинутий та поглинений джунглями.Збройні сили США планують досягнути «значного прогресу» у відновленні аеродрому часів Другої світової війни у тихоокеанському острові Тініан у найближчі місяці, заявив генерал військово-повітряних сил. Це частиною ініціативи з розосередження літаків у Індо-Тихоокеанському регіоні, оскільки ракетна загроза Китаю продовжує зростати, пише видання.

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Теги: Туреччина Антонов будівництво літак технології реконструкція аеродром

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