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Вірив Путіну та поширював фейки про ЗСУ. Інженер «Антонова» сідає в тюрму

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Вірив Путіну та поширював фейки про ЗСУ. Інженер «Антонова» сідає в тюрму
Під час допиту одна із ексколег обвинуваченого розповіла: чоловік радив, щоб її брат-військовий здався, «бо повинна прийти Росія»
фото: Радіо Свобода/програма «Схеми»

Обвинуваченого визнано винним у виправдовуванні збройної агресії РФ і незаконному зберіганні зброї

Інженера-технолога першої категорії ДП «Антонов» Георгія К. визнано винним у виправдовуванні збройної агресії РФ і незаконному зберіганні зброї і призначено п’ять років і шість місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» з посилання на вирок Печерського райсуду від 21 травня.

За матеріалами справи, у березні-червні 2022 року обвинувачений спілкувався через Telegram із двома колишніми працівниками держпідприємства «Антонов», просуваючи проросійські наративи. Наприклад, у своїх повідомленнях Георгій К. переклав провину за розв’язування війни на Сполучені Штати Америки, країни ЄС та українську владу. Дії Росії, на думку чоловіка, мають виключно вимушений характер з метою підтримки безпеки власної держави та як реакція на дії опонентів з метою примусити опонентів враховувати інтереси РФ на світовій політичній арені.

Наводимо прямі цитати з дописів обвинуваченого:

  • «Вызов брошен давно изжившей себя системе мирового господства доллара, в разгаре подготовка альтернативных систем и торговых площадок и в Азии, и в Европе. Это больше «поле деятельности» КНР. А присутствию штатовской военной машины на противоположном конце планеты – вот, РФ. Россиянам нужно как минимум отодвинуть от себя на безопасное растояние натовские системы ПРО, а по-хорошему – вернуть его во времена, когда была разрушена берлинская стена – но это сейчас пока фантастика. Сейчас штаты удобно устроились – их ракеты стоят почти у виска РФ, они могут наносить эффективные удары, сами будучи на расстоянии, а либо превентивный, либо ответный удар получат какие-нибудь прибалты или поляки…»;
  • «… Мое мнение – если жители остальной Украины «спят и видят», чтобы вступить в ЕС и НАТО – видимо, донецкие считают, что тоже вправе сами решать, какое у них будет государство. И не они это начали. Достаточно было подождать чуть более года – и янык ушел бы мирно, избрали бы своего шоколадного зайца и не было бы никакой войны. Вообще…»;
  • «Путин, если коротко, восемь лет пытался заставить Украину успокоиться, прекратить убивать собственное население на Донбассе – они плевать хотели, причем демонстративно. Пятнадцать лет (со времен Мюнхенской речи) пытался остановить продвижение НАТО на Восток к своим границам – да ну, какая-то там Россия галимая что-то хочет, перетопчется! Ну вот вам результат – карибский кризис, угроза ни многони мало ядерной войны! Лезли нахрапом – вот и получили теперь!..».

Крім цього, слідство виявило в обвинуваченого самозарядний пістолет Blow калібру 9 мм без відповідного дозволу.

У суді Георгій К. частково визнав вину. Він стверджував: на початку великої війни потрапив під вплив проросійської пропаганди, яка лилася з телеграм-каналів колишніх вихідців з України. Зокрема, допитані свідки повідомили, що обвинувачений черпав інформацію з телеграм-каналів Юрія Подоляки та Анатолія Шарія; висловлював прихильність до поглядів Шарія, писав, що «він один з тих, хто має добрі наміри і разом з ЗС РФ хоче звільнити український народ».

Вірив Путіну та поширював фейки про ЗСУ. Інженер «Антонова» сідає в тюрму фото 1
витяг із судового реєстру

Окремо обвинувачений підтвердив листування з колишніми колегами по роботі. Припустив, що приватна переписка опинилася у правоохоронців після того, як її «злив» хтось із його співбесідників. Нині, божився Георгій К., він змінив позиції, яку два роки тому виклав у листуванні. Він засуджує війну РФ на території України, вважає це геноцидом українського народу.  

Що стосується зберігання пістолета, то обвинувачений зазначив: купив зброю на ринку «Почайна» у лютому 2020 року для самозахисту, оскільки мав передчуття, що «відносини між Україною та Росією закінчаться війною». Також придбав 141 патрон до неї. За все виклав 4-5 тис. грн. Зброю зберігав удома.

Під час допиту одна із ексколег обвинуваченого розповіла, що Георгій К. писав їй на початку вторгнення РФ, радив, щоб її брат, який служив у війську, здався, «бо повинна прийти Росія». Також обвинувачений вважав, що «ЗСУ агресивно ставиться до українського народу, розміщується у житлових масивах і ведуть бої, прикриваючись мирним населенням, наприклад як у Маріуполі, а тому ЗС РФ вимушені туди стріляти».

Згідно з вироком, винуватість інженера-технолога ДП «Антонов» також доводять висновки лінгвістичної та балістичної експертиз. У підсумку Феміда стягує з обвинуваченого 15,1 тис. грн у вигляді витрат на проведення експертиз.

Як повідомляв «Главком», у березні 2022 року Служба безпеки України зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП «Антонов», його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. У період січня-лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі. Для цього віддали розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта.

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Теги: росія зброя пропаганда війна Антонов вирок

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