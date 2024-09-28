Борги «Укренерго» перед зеленими інвесторами: компанія зробила заяву

Як повідомлялося, на думку експертів, «Укренерго» своїм позовом до НКРЕКП щодо оскарження вартості затвердженої послуги зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ може створити нову проблему із боргами в енергетиці

«Укренерго» не планує заморожувати виплату боргів зеленим інвесторам

Компанія «Укренерго» в судовому порядку хоче відкоригувати вартість послуги зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ за березень-серпень 2022 року і запевняє, що це не призведе до появи боргів перед інвесторами в зелену енергетику. Про це заявив директор з правових питань «Укренерго» Максим Юрков, коментуючи позов компанії до Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг, яка затверджувала вартість послуги за відповідний період.

«Мало місце коригування даних. Мова не йде про те, що ми відмовляємося від зобов'язань по сплаті послуг, які ми надаємо ДП «Гарантований покупець». Мова йде про незначне коригування», – сказав Юрков.

При цьому він заперечив те, що позов компанії у разі успіху в судовому розгляді призведе до заморожування виплат перед інвесторами у ВДЕ.

«Питання буде врегульовано підписанням нових актів. Питання лише в скоригований сумі», – уточнив Юрков.

Як повідомлялося, на думку експертів, «Укренерго» своїм позовом до НКРЕКП щодо оскарження вартості затвердженої послуги зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ може створити нову проблему із боргами в енергетиці.

Експерти бачать нелогічність такого позову, оскільки «Укренерго» не мало жодних претензій до розміру послуги, тоді коли її розрахував Гарантований покупець, погоджувало саме НЕК Укренерго, а фінально затверджував Регулятор.