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Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії суперечить європейським нормам – Енергетичне співтовариство

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії суперечить європейським нормам – Енергетичне співтовариство
Енергетичне Співтовариство закликало НКРЕКП відмовитися від наміру уніфікувати тариф
фото: depositphotos.com

Енергетичне співтовариство закликало НКРЕКП відмовитися від наміру уніфікувати тариф на розподіл електроенергії

Позиція Нацкомісії з енергетики щодо скасування диференціації тарифів залежно від напруги – необґрунтована, а сам намір є незрозумілим для Енергетичного Співтовариства. Про це йдеться у листі Секретаріату ЕС до КРЕКП, який є у розпорядженні редакції.

У Співтоваристві нагадали, що основний принцип регулювання мережевих тарифів викладено у статті 18 Регламенту 2019/943. І він передбачає, що тарифи повинні відображати витрати та бути прозорими. Енергетичне співтовариство нагадало НКРЕКП, що тарифи на розподіл повинні відображати витрати, враховувати використання мережі розподілу користувачами системи, та застосовуватися в недискримінаційний спосіб.

Крім того, витрати мають компенсуватись тими споживачами, які використовували мережу – з дотриманням принципу каскадування. У листі підкреслюється: відповідно до статті 18 Регламенту 2019/943, регулятор має враховувати найкращі практики щодо методології тарифів на передачу та розподіл електричної енергії, які узагальнює ACER – Агентство з питань співробітництва регуляторів енергетики. Це агентство надає офіційні рекомендації національним регуляторам, а вони, у свою чергу – їх дотримуються.

Відповідно до звіту ACER, всі країни-члени ЄС (крім Мальти) мають тарифи на розподіл, диференційовані за рівнями напруги. Схожої практики дотримуються і країни-члени Енергетичного Співтовариства. Причому кількість таких класів зазвичай перевищує три, тоді як в Україні їх лише два. Тому Україні слід диверсифікувати далі систему класифікації споживачів за класами напруги, а не уніфікувати тарифну політику, підкреслили в ЕС.

Як відомо, Енергетичне Співтовариство – це міжнародна організація, членом якої з 2011 року є і Україна. Ключовою ціллю організації є створення єдиного пан’європейського енергетичного ринку, базованого на правилах та принципах внутрішнього енергоринку ЄС, та адаптація країнами, що не є членами ЄС, європейського законодавства у сфері енергетики.

Нагадаємо: після призначення нового голови та членів, Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила повернутися до розгляду питання уніфікації тарифів на розподіл електричної енергії. Це рішення розкритикували всі бізнес-асоціації України: за попередніми оцінками, це рішення призведе до збільшення витрат на електропостачання для великих споживачів майже на 30 млрд грн. Це, відповідно, призведе до скорочення надходжень до держбюджету на 20 млрд грн, а валютної виручки від експорту – до 0,5 мільярда гривень.

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Теги: НКРЕКП тарифи Україна енергетика електроенергія

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Економіка

Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії суперечить європейським нормам – Енергетичне співтовариство
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