Українці можуть мати світло взимку: глава «Укренерго» назвав умову

За словами Кудрицького, взимку при температурі 2-3 градуси вище нуля цілком можливо, що ніяких відключень не буде

Якщо зима буде теплою, Україна цілком можливо зможе обійтися без відключень. Про це заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю ВВС.

«Я дуже б хотів всіх порадувати і сказати, що відключень не буде і все буде ок. Але на сьогодні, враховуючи ту ситуацію, в якій ми є, ми не можемо бути завеликими оптимістами», – сказав він.

За словами Кудрицького, при температурі 2-3 градуси вище нуля цілком можливо, що ніяких відключень не буде. Натомість при температурі мінус 10 градусів енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо.

Голова Укренерго зазначив, що «легкої прогулянки наступної зими точно не буде». Кудрицький переконаний, цієї зими Україну чекає багато випробувань.

«Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж, можливо. Але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту», – додав він.

За словами посадовця, енергетики навчилися збалансовувати енергосистему так, щоб вона продовжувала працювати навіть після обстрілів.

Нагадаємо, в Україні 29 серпня протягом доби діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня, в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.

До слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні.