Моніторингова місія МАГАТЕ відвідала одну з підстанцій «Укренерго»

Спостерігачі МАГАТЕ почали роботу на високовольтних електропідстанціях системи передачі

12 вересня моніторингова місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідала одну з підстанцій «Укренерго», яка була внесена до переліку ключових в контексті гарантування безпечної роботи АЕС. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Присутність моніторингової місії МАГАТЕ на ключових електропідстанціях має стати додатковим фактором стримування Росії від ударів по об’єктах системи передачі. Увага міжнародної спільноти є запорукою нашої підтримки у протидії енергетичному терору»,– заявив керівник НЕК «Укренерго» Олексій Брехт.

Компанія зауважила, що проблема енергопостачання тимчасово окупованої Запорізької АЕС потребує окремої уваги:

«Стабільність її зовнішнього живлення порушується внаслідок російських обстрілів. Вже вісім разів за період окупації єдиним джерелом живлення ЗАЕС залишались резервні дизель-генератори».

Нагадаємо, що раніше місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС, щоб на власні очі побачити, що там відбувається після нещодавньої пожежі на градирні. Фахівці Агентства уважно оглянули місце події та перевірили, як працюють важливі системи станції, такі як водяні насоси та сховище палива. Градирня сильно ушкоджена і, ймовірно, потребує знесення