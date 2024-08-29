Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укренерго» та «Київ Цифровий» запустили сервіс інформування про стан енергосистеми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Укренерго» та «Київ Цифровий» запустили сервіс інформування про стан енергосистеми
Усі, хто встановив цей застосунок відтепер мають змогу отримувати повідомлення про поточну ситуацію з електрикою
фото з відкритих джерел

Користувачі отримуватимуть оперативні повідомлення від Диспетчерського центру «Укренерго»

У застосунку «Київ Цифровий» з'явився новий сервіс, який дозволяє дізнатись про ситуацію в енергосистемі та можливі відключення світла. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго». 

«НЕК «Укренерго» та сервіс Київ Цифровий створили можливості для мешканців столиці – оперативно дізнатись про ситуацію в енергосистемі та можливі відключення електроенергії», – йдеться у повідомленні. 

Усі, хто встановив цей застосунок відтепер мають змогу отримувати повідомлення про поточну ситуацію з електрикою, заплановані зміни графіків або аварійні відключення. Інформація  надходитиме з жиспетчерського центру «Укренерго»..

Щоб переглянути інформацію про стан енергосистеми – необхідно натиснути на позначку нового сервісу на головному екрані. Зайшовши у розділ, користувач побачить стан енергосистеми на сьогодні, а увечері – прогноз на завтра. Графік відключень за конкретною адресою можна, як і раніше, побачити в застосунку у розділі ДТЕК.Світло.

«Укренерго» та «Київ Цифровий» запустили сервіс інформування про стан енергосистеми фото 1

Окремо варто звернути увагу на візуалізацію сповіщень. Тепер і в застосунку Київ Цифровий користувачів про стан енергосистеми інформуватиме відомий підписникам сторінок «Укренерго» кіт Графік. Якщо він зелений – значить в енергосистемі все добре і відключень немає. Якщо жовтий – електроенергії недостатньо і є ймовірність відключень. А якщо червоний – то відключення вже застосовуються.

Нагадаємо, в Україні 29 серпня протягом доби діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

До слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні. 

Теги: Укренерго застосунок відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький
Кудрицького «сховали» в Раді «Охматдиту» від НАБУ та ДБР?
23 серпня, 12:52
Окрім Збройних сил, інші органи та формування Сил безпеки та оборони України згодом зможуть отримати доступ до застосунку
Міноборони повідомило, скількох користувачів зможе «витримати» застосунок «Армія+»
8 серпня, 21:48
«Якщо б уряд допоміг виділити надлишкову ліквідність у вигляді кредитів держбанків «Енергоатому», то практично моментально б і закрилося питання боргу перед ДП «Гарантований покупець» по ПСО по населенню», – пояснює експерт
Надлишок ліквідності українських банків має допомогти будівництву зеленої генерації – Центр Разумкова
16 серпня, 18:57
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
Чи будуть відключення світла 20 серпня: прогноз «Укренерго»
19 серпня, 18:20
Позов до міжнародного Арбітражного трибуналу НЕК «Укренерго» подала ще у 2019 році. Наприкінці 2020-го справу почали розглядати
Справа проти РФ щодо активів у Криму: Арбітраж Парижу ухвалив рішення на користь «Укренерго»
13 серпня, 15:17
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків російської атаки
«Під прицілом енергетика». Галущенко прокоментував атаку росіян
26 серпня, 10:24
Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція
Росіяни атакували Київську ГЕС (відео)
26 серпня, 13:38
Під час екстрених відключень світла планові графіки не діють
У Києві та низці областей скасовано екстрені відключення світла
Вчора, 11:12
Галущенко заявив, що зима буде складнішою за попередню
Міненерго закликало українців готуватися до складної зими
24 серпня, 17:59

Суспільство

Фейкові сповіщення про відключення: «Укренерго» попереджає про шахраїв у соцмережах
Фейкові сповіщення про відключення: «Укренерго» попереджає про шахраїв у соцмережах
«Укренерго» та «Київ Цифровий» запустили сервіс інформування про стан енергосистеми
«Укренерго» та «Київ Цифровий» запустили сервіс інформування про стан енергосистеми
«Ганьба»: Рідні полонених прийшли до Червоного Хреста з вимогою
«Ганьба»: Рідні полонених прийшли до Червоного Хреста з вимогою
Підтримка Татарова? Через допис Берлінської у соцмережі спалахнув скандал
Підтримка Татарова? Через допис Берлінської у соцмережі спалахнув скандал
«Я ж йому на весілля власноруч вишила рушник, а тепер…». Згадаймо Івана Кулешу
«Я ж йому на весілля власноруч вишила рушник, а тепер…». Згадаймо Івана Кулешу
Росіяни хочуть вилучати телевізійне обладнання на окупованих територіях: причина
Росіяни хочуть вилучати телевізійне обладнання на окупованих територіях: причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
31K
Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше
31K
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8174
Початок нового навчального року: Зеленський зробив заяву
5478
Офіс президента розповів про план перемоги, який готують для Байдена

Новини

Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Вчора, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Вчора, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Вчора, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua