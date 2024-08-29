«Укренерго» та «Київ Цифровий» запустили сервіс інформування про стан енергосистеми

Усі, хто встановив цей застосунок відтепер мають змогу отримувати повідомлення про поточну ситуацію з електрикою

Користувачі отримуватимуть оперативні повідомлення від Диспетчерського центру «Укренерго»

У застосунку «Київ Цифровий» з'явився новий сервіс, який дозволяє дізнатись про ситуацію в енергосистемі та можливі відключення світла. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«НЕК «Укренерго» та сервіс Київ Цифровий створили можливості для мешканців столиці – оперативно дізнатись про ситуацію в енергосистемі та можливі відключення електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Усі, хто встановив цей застосунок відтепер мають змогу отримувати повідомлення про поточну ситуацію з електрикою, заплановані зміни графіків або аварійні відключення. Інформація надходитиме з жиспетчерського центру «Укренерго»..

Щоб переглянути інформацію про стан енергосистеми – необхідно натиснути на позначку нового сервісу на головному екрані. Зайшовши у розділ, користувач побачить стан енергосистеми на сьогодні, а увечері – прогноз на завтра. Графік відключень за конкретною адресою можна, як і раніше, побачити в застосунку у розділі ДТЕК.Світло.

Окремо варто звернути увагу на візуалізацію сповіщень. Тепер і в застосунку Київ Цифровий користувачів про стан енергосистеми інформуватиме відомий підписникам сторінок «Укренерго» кіт Графік. Якщо він зелений – значить в енергосистемі все добре і відключень немає. Якщо жовтий – електроенергії недостатньо і є ймовірність відключень. А якщо червоний – то відключення вже застосовуються.

Нагадаємо, в Україні 29 серпня протягом доби діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня, в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.

До слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні.