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ЄС готує запуск проєкту, який «посуне» з ринку гігантів Visa і Mastercard – Bloomberg

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ЄС готує запуск проєкту, який «посуне» з ринку гігантів Visa і Mastercard – Bloomberg
Мартіна Ваймерт: Ідея полягає в тому, щоб створити альтернативу міжнародним системам, і запропонувати європейським споживачам європейський вибір
фото з відкритих джерел

Платформа дасть змогу миттєво розраховуватися, використовуючи свій власний банківський рахунок, а не картку Visa або Mastercard

Найбільші банки Європейського союзу роками створювали нову систему оплати, яка дасть змогу клієнтам відмовитися від карток Visa Inc. і Mastercard Inc. Йдеться про проєкт Wero, який поширюється на більшу частину Західної Європи. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, платформа, підтримувана 16 великими банками та фінансовими установами, зокрема BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG і Worldline SA, дасть змогу клієнту миттєво розраховуватися з готелем у ЄС, використовуючи свій власний банківський рахунок, а не картку Visa або Mastercard.

Якщо проєкт вдасться, то це може коштувати двом платіжним гігантам мільярди доларів комісійних, які вони отримують від європейських торговців щоразу, коли покупці оплачують що-небудь карткою. Але що ще важливіше, це приклад того, що Європа не хоче покладатися на США у створенні ключових елементів інфраструктури, зокрема, фінансової, йдеться у статті.

«Visa і Mastercard настільки великі, що в їхніх руках зосереджена велика влада над ринком. Ідея полягає в тому, щоб створити альтернативу міжнародним системам, щоб запропонувати європейським гравцям і споживачам європейський вибір», – каже Мартіна Ваймерт, виконавчий директор European Payments Initiative, компанії, що створила Wero.

Bloomberg пише, що Wero належить пройти довгий шлях, перш ніж вона зможе зрівнятися з Visa і Mastercard, які щорічно обробляють десятки трильйонів доларів по всьому світу. Наприклад, минулого року ці компанії обробили $14,8 трлн і близько $9 трлн відповідно, отримуючи комісію за обробку транзакцій.

За минулі роки в Європі з'явилося безліч локальних платіжних систем, як-от Swish у Швеції, Twint у Швейцарії та iDeal у Нідерландах, але жодна з них не набула такого широкого поширення, як Visa або Mastercard.

Wero, яка минулого року придбала iDeal, а також люксембурзьку компанію Payconiq, прагне заповнити ці прогалини. Її послуги будуть доступні як через власний додаток, так і через платформи кредиторів-учасників, йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, в Німеччині було введено систему соціальних платіжних карток. Тож кожен четвертий біженець вирішив або повернутись до України, або почати працювати. 

До слова, Visa та MasterCard підвищать комісії для власників банківських карток.

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Теги: Європа послуги влада

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