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Кудрицький і справа на 1,4 млрд: суд визнав дії «Укренерго» недобросовісними

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Кудрицький і справа на 1,4 млрд: суд визнав дії «Укренерго» недобросовісними
Суд зазначив, що «Укренерго» припинило постачати електроенергію боржнику лише після того, як загальний обсяг заборгованості боржника перевищив суму виданої банківської гарантії
з відкритих джерел

Апеляційний суд: «Укренерго» здійснювало відпуск електроенергії компанії, що перебували у дефолтному стані, що заборонено правилами ринку

Відпуск НЕК «Укренерго» електроенергії компанії ТОВ «Юнайтед Енерджі» без отримання оплати всупереч правилам енергоринку у березні 2022 року вказують на те, що поведінка НЕК «Укренерго» була недобросовісною і спрямованою на настання гарантійного випадку з метою отримання виплати від банку-гаранта.

Відповідне рішення Північний апеляційний господарський суд ухвалив 17 вересня за позовом «Банку Альянс» до НЕК «Укренерго» та «Юнайтед Енерджі», залишивши у силі рішення Господарського суду Києва від 17 квітня про визнання гарантії такою, що не підлягає виконанню та визнання припиненим зобов`язання банку.

Апеляційний суд підтвердив висновки інстанції про те, що  НЕК «Укренерго» здійснювало відпуск електроенергії компанії, що перебували у дефолтному стані, що заборонено правилами ринку, затвердженими НКРЕКП, та не вжило необхідних заходів для списання коштів боржника з його рахунку в «Ощадбанку».

«ПрАТ «НЕК «Укренерго» всупереч п. 1.7.5. Правил ринку, на період існування у ТОВ «Юнайтед Енерджі» статусу «дефолтний», не було вжито до боржника таких заходів, а саме, не було зупинено майбутні та скасовано діючі реєстрації двосторонніх договорів щодо продажу електричної енергії, не було встановлено нульовий обсяг продажу електроенергії, не було надіслано кожного робочого дня о 10:30 до уповноваженого банку довідку щодо розміру заборгованості ТОВ «Юнайтед Енерджі» з оплати вартості його небалансів для списання коштів рахунку боржника і спрямування вказаних коштів на погашення його заборгованості», – йдеться у рішенні.

Суд зазначив, що «Укренерго» припинило постачати електроенергію боржнику лише після того, як загальний обсяг заборгованості боржника перевищив суму виданої банківської гарантії.

«Направлення в подальшому вимог банку сукупно вказують на те, що поведінка ПрАТ «НЕК «Укренерго» була недобросовісною, і була спрямована на настання гарантійного випадку з метою отримання від банку виплати грошових коштів за гарантією. Тобто, своєю недобросовісною поведінкою ПрАТ «НЕК «Укренерго» сприяв настанню відкладальної обставини – порушенню боржником основного зобов’язання (збільшенню заборгованості за договором та неможливості виконання ним свого зобов’язання), якою обумовлено настання обов’язку у гаранта, а тому враховуючи положення ч. 4 ст. 212 ЦК України, слід вважати, що передбачена гарантією обставина для виплати банком бенефіціару грошових коштів в рахунок погашення заборгованості ТОВ «Юнайтед Енерджі» за продану йому електроенергію для врегулювання небалансу після набуття ним статусу «дефолтний» є такою, що не настала», – зазначається у рішенні.

Нагадаємо, у березні 2024 року НАБУ оголосило про завершення розслідування за фактами постачання електроенергії НЕК «Укренерго»  ТОВ «Юнайтед Енерджі» та завдання шкоди НЕК «Укренерго» у розмірі 716 млн грн. У липні 2024 року Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити нове кримінальне провадження, в межах якого встановити причетність до завдання збитків державній компанії її керівника Володимира Кудрицького, звільненого з посади голови НЕК 2 вересня.

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Теги: Укренерго Антикорупційний суд розслідування НКРЕКП

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