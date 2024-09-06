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Обстріл Павлограда та військова допомога Україні. Головне за 6 вересня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Обстріл Павлограда та військова допомога Україні. Головне за 6 вересня
Міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з оборони України (формат «Рамштайн») анонсував додаткову безпекову допомогу Україні на 250 мільйонів доларів
фото: Офіс президента України

Сполучені штати надали вже 65-й пакет допомоги, виділений адміністрацією президента США Джо Байдена із запасів міністерства оборони для України з серпня 2021 року

США, Німеччина, Канада та Нідерланди оголосили про нові пакети військової допомоги Україні. До Києва прибув заступник держсекретаря США. Російські загарбники обстріляли Павлоград Дніпропетровської області, є постраждалі та руйнування.  «Главком» зібрав головні новини 6 вересня, аби ви були в курсі подій.

Наймолодшому постраждалому чотири роки: фото наслідків атаки на Павлоград

У Павлограді внаслідок російської атаки постраждало понад 50 людей віком від 4 до 86 років. російські загарбники обстріляли Павлоград Дніпропетровської області. Є постраждалі та руйнуванняПро це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, наслідки уточнюються. Всім постраждалим надається необхідна допомога.

«Уже пів сотні постраждалих. Найстаршим 86 років. Найменшому – 4. Всім надають необхідну допомогу. Побиті оселі місцевих. Наслідки ще уточнюють», – написав Лисак.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 вересня, російські загарбники обстріляли Павлоград Дніпропетровської області. Є постраждалі та руйнування. Лисак додав, що вже відомо про одного загиблого і кількість постраждалих зростає.  

США оголосили про новий пакет військової допомоги на 250 млн дол

Сполучені Штати Америки у пʼятницю, 6 вересня, оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 250 мільйонів доларів. Про це повідомляє Пентагон.

Зауважимо, що це 65 пакет допомоги, який буде надано адміністрацією президента США Джо Байдена з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року.

До  нового пакету військової доаомоги увійшли:

  • ракети RIM-7 і допомога для ППО;
  • ракети Stinger;
  • боєприпаси для Himars;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • бронетранспортери M113;
  • протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
  • боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
  • патрульні катери;
  • морське навчальне обладнання;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Як відомо, сьогодні у Німеччині відбулося вже 24-те за рахунком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Воно відбулося за участі президента Володимира Зеленського. 

Німеччина готує для ЗСУ танки Leopard 1A5 та гаубиці

Німеччина передасть Україні ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000. Також Берлін з іншими партнерами надасть українським військам ще 77 танків Leopard 1A5. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитують Spiegel та Tagesschau. Пісторіус оголосив про надання техніки на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» сьогодні, 6 вересня.

За його словами, Німеччина передасть Україні 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 на 150 млн євро. Шість машин буде направлено в Україну цього року, ще шість - у 2025 році.

До Києва прибув заступник держсекретаря США

До Києва прибув заступник держсекретаря США Виконуючий обов'язки спецпредставника США з питань економічного відновлення України, заступник держсекретаря США Річард Вермой прибув із візитом до Києва
До Києва прибув заступник держсекретаря США Виконуючий обов'язки спецпредставника США з питань економічного відновлення України, заступник держсекретаря США Річард Вермой прибув із візитом до Києва
фото: Ambassador Bridget A. Brink, мережа Х

У п’ятницю, 6 вересня, виконуючий обов'язки спецпредставника США з питань економічного відновлення України, заступник держсекретаря США Річард Вермой прибув із візитом до Києва. Про це у соцмережі Х повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк

«Рада вітати Річарда Вермоя з поверненням до Києва! Разом з представниками приватного сектору з компаній Aon, Jacobs та Day & Zimmermann, він приїхав, щоб обговорити підтримку США у відновленні економіки України», – написала вона у X.

Уряд Канади розкрив вміст нового пакету військової допомоги для України

Канада надасть Україні ракетні двигуни CRV-7, а також 1300 боєголовок до них. Про це повідомляється на сайті уряду країни.

«Канада передасть Україні 80 840 додаткових ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок до них. Це відбувається після того, як Канада вже передала Україні 2160 ракетних двигунів CRV-7, як було обіцяно раніше цього року… Списані ракетні двигуни раніше використовувались Королівськими ВПС Канади (RCAF) на винищувачах CF-18. Канада також передасть 970 надлишкових кулеметів С6, а також 10 500 надлишкових 9-мм пістолетів зі своїх запасів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, міністр оборони Білл Блер оголосив, що цього тижня пілоти Збройних сил України прибули до Канади, щоб розпочати тренування для пілотів винищувачів. Канада також надасть критично важливе обладнання та іншу підтримку українським авіабазам.

У відповідь на прохання України міністр Блер також оголосив, що Канада передасть списані шасі від 29 M113 та 64 Coyote LAV, які раніше використовувалися Канадськими збройними силами. Ці надлишкові машини, які більше не використовуються в канадській армії, будуть перепрофільовані або використані Україною для запчастин.

Нідерланди нададуть Україні матеріали для обслуговування F-16 та ракети класу «повітря-повітря»

Нідерланди нададуть матеріали для технічного обслуговування та підтримки українських літаків F-16 на 80 мільйонів євро. Крім того, Амстердам  поставить ракети класу «повітря-повітря», які винищувачі можуть використовувати для захисту повітряного простору України. Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс на засіданні Контактної групи з питань оборони України, повідомлє пресслужба міністерства оборони Нідерландів. 

«F-16 потребують підтримки та запасних частин. Без цього вони не літають. Нідерланди постачають матеріали на суму 80 мільйонів євро. Крім великої кількості запчастин, це генератори, невеликі автомобілі, необхідні матеріали для технічного обслуговування, спеціалізовані інструменти та драбини. Ракети «повітря-повітря» дозволяють Україні збивати ворожі літаки з неба», - заявив Рубен Брекельманс.

Міністр не уточнив кількість ракет, які буде передано Україні. 

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Теги: Бріджит Брінк послуги транспорт боєприпаси навчання машини

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