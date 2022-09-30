Чому в Україні досі не конфісковано майно корпорації «Ростех»? Скандальні факти

Корпорація країни-терористки виготовляє знаряддя вбивства українців з нашого ж металу

Російська корпорація «Ростех» виробляє гелікоптери, танки, літаки та дрони із титану та труб, які продукуються на дочірніх підприємствах в Україні: товариство з обмеженою відповідальністю «ВСМПО Титан Україна» (Нікополь, Дніпропетровщина) та Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (Дніпропетровська область). Українців вбивають металом, який здобувають та вивозять з України. Відтак постає питання: коли буде конфісковано майно корпорації «Ростех»? Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Російська державна корпорація «Ростех» об'єднує 350 підприємств-виробників зброї, і випускає понад 40% Держоборонзамовлення Міноборони РФ. Саме підприємства «Ростех» випускають найтехнологічніші озброєння, які вбивають українців: гелікоптери Ка-52, літаки Су-25, Су-30, Су-34, Су-35, танки Т-90М та Т-72Б3, безпілотники-корегувальники артилерії «Орлан-10Є», зенітно-ракетні комплекси «Панцир С1», тепловізійні та оптичні приціли усіх типів та багато іншого. В усьому цьому озброєнні, особливо в літаках та гелікоптерах є значна доля титану, який виробляється з українського ільменіту.

«Починаючи з 2015 року, російський імпорт титану (в основному ільменіт) становить щонайменше 220 тис. тонн на рік. У 2019 році він збільшився на 13% порівняно з попереднім роком і становив 304,5 тис. тонн. Основним постачальником (85% від постачання) є Україна. Поставки з інших країн були відносно невеликими», – зазначалося в доповіді мінприроди РФ.

Чим володіє в Україні «Ростех»

До недавнього часу українські родовища контролювали групи Group DF та «Об'єднана гірничо хімічна компанія». Перша належить олігарху Дмитру Фірташу. Друга перебуває у Державному фонді власності України.

У 2012 році «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» – російська металургійна компанія, яка виробляє титан і вироби з нього. Найбільший в світі виробник титану. Входить до складу держкорпорації «Ростех» придбала 75% акцій Limpieza, яка володіє ліцензією на видобуток ільмені--цирконієвих пісків із Вовчанського родовища на Дніпропетровщині. У фінансовому звіті корпорації на 2020 рік зазначається, що виробництво на родовищі розпочалося в 2016 році. Резерви цього українського родовища оцінювались на рівні 5 млн тонн ілменіту, рутилу, цирконію та інших корисних копалин.

Також тут працює «ВСМПО Титан Україна» – «дочка» російської компанії «Корпорація ВСМПО-АВІСМА». Компанія виробляє безшовні повітряні труби авіаційного та загального призначення.

Чому майно «Ростех» досі не під санкціями?

«За чотири дні до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 20 лютого, «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» зробила символічний жест: продала Демурінський ГЗК від одної кіпрської офшорної компанії в іншу. Обидві компанії пов'язані з росіянами, угода суто формальна. До речі, голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан у квітні звернувся до СБУ з вимогою накласти арешт на діяльність підприємств «Ростех» в Україні, які продовжують свою роботу в тому числі у Дніпропетровській області. Проте санкції на Демурінський ГЗК та виробника труб «ВСМПО Титан Україна» не накладені досі. Позбавити громадянства Корбана для президента Зеленського стало набагато більшим пріорітетом, ніж накладення арешту на майно російського виробника озброєння та майно російських олігархів», – пише Бутусов.

Тож Демурінський ГЗК та «ВСМПО Титан Україна», після семи місяців війни, нарешті мають бути конфісковані.

«Ми маємо позбавити росіян можливості вбивати нас далі українським же металом. І треба нарешті закрити корупційну годівничку для української влади, яка отримує від російських посередників заохочення, які досі не дозволили забрати у росіян їхнє майно. Це просто аморально, якщо Ротенберг, Абрамович, Фрідман, Чемезов будуть і досі володіти в Україні великими підприємствами, а українська влада буде продовжувати їх відверто «кришувати», – резюмує журналіст.

За словами Бутусова, Демурінський ГЗК – це дуже привабливий об'єкт для інвестицій.