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ICC Ukraine закликав міністра Кулебу не допустити підвищення залізничних на контейнерні перевезення

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ICC Ukraine закликав міністра Кулебу не допустити підвищення залізничних на контейнерні перевезення

Укрзалізниця отримає збитки, а ми втратимо європейський прогрес, – ICC Ukraine

Підвищення тарифів на перевезення контейнерів з масою брутто понад 26 тонн, яке ініціює Укрзалізниця, зведе нанівець розвиток інтермодальних перевезень і стане кроком назад від європейської інтеграції. Це також призведе до збитків для самої УЗ у розмірі півмільярда гривень. Про це йдеться у листі Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) до міністра розвитку Олексія Кулеби.

«Залізнична інфраструктура України залишається основою критичних вантажопотоків і є фундаментом логістичної та економічної стійкості держави. Тому всі зміни у тарифному регулюванні повинні оцінюватись не лише з точки зору короткострокового ефекту для підприємства, а й через призму довгострокової макроекономічної стабільності, збереження експортного потенціалу, розвитку транзитного значення України та підвищення інвестиційної привабливості», – зауважили в ICC Ukraine.

Там нагадали, що контейнерні перевезення є стратегічно важливим напрямком, а їх розвиток є одним з ключових векторів розвитку УЗ як логістичного оператора нового покоління. Успішна інтеграція до єдиного ринку ЄС також базується на наявності сучасної контейнерної логістики, і Україна впевнено рухається в цьому напрямку.

«Цей сектор має чітко виражену динаміку зростання: за останні роки ринок контейнерних перевезень демонструє щорічне зростання на рівні 6%, попри війну. Це стало можливим, зокрема, завдяки тарифним умовам, які були спеціально розроблені для стимулювання цього сегменту. Зміна цих умов без належного аналізу та компенсаційних механізмів може звести нанівець прогрес останніх років», – підкреслили в ICC Ukraine.

У Комітеті наголосили, що збитки від підвищення тарифів будуть суттєвими: за попередніми оцінками експертів, впровадження нових ставок призведе до скорочення обсягів перевезень, а сама УЗ ризикує втратити до 400 млн грн у разі переорієнтації вантажовідправників на автомобільний транспорт, що після запровадження змін стане економічно вигіднішим.

«Така переорієнтація призведе до додаткового навантаження на дорожню інфраструктуру та, відповідно, збільшення бюджетних витрат на її утримання, що є неприйнятним в умовах воєнного дефіциту ресурсів. Іноземні інвестори, які сьогодні розглядають українську контейнерну логістику як перспективний напрямок інвестування, також можуть переглянути свої плани через зміну умов, що виглядають непередбачуваними і нестабільними», – попередили в ICC Ukraine.

Комітет закликав міністра зберегти діючу тарифну модель для міжнародних перевезень контейнерів, що здійснюються за накладними СМГС/ЦІМ, які прямо впливають на інтеграцію України до TEN-T, розвиток експорту, залучення європейських вантажів і створення конкурентоспроможних логістичних сервісів.

«Особливу увагу необхідно звернути на роль контейнерних перевезень у забезпеченні українського експорту до ЄС. Будь-яке підвищення тарифів у цьому сегменті прямо позначиться на експортній спроможності українських виробників, зменшуючи їхню конкурентоспроможність та змушуючи знижувати виробництво через логістичну нерентабельність. Це, своєю чергою, призведе до втрати валютної виручки державою, скорочення робочих місць і зниження податкових надходжень», – акцентували в ICC Ukraine.

Теги: Укрзалізниця транспорт інфраструктура перевезення

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