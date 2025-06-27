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Запровадження підвищувальних коефіцієнтів до залізничних тарифів суперечить законодавству – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Запровадження підвищувальних коефіцієнтів до залізничних тарифів суперечить законодавству – експерт
Система тарифів «Укрзалізниці» прив'язана до чітких географічних відстаней, зазначив Сергій Вовк
фото: glavcom.ua

Система тарифів «Укрзалізниці» привʼязана до відстані, спроба запровадити коефіцієнти це порушення закону – Вовк

Введення підвищуючих коефіцієнтів до залізничних тарифів залежно від напрямку, яке наразі ініціює «Укрзалізниця» – це питання не тільки справедливості, але й відповідності законодавчому і регуляторному полю, яке є сьогодні в Україні. Про це заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

«По-перше, система тарифів «Укрзалізниці» прив’язана до чітких географічних відстаней. Коли є намагання якимось чином обійти цей фактор, то це створює просто неринкові переваги для якихось портів, і платити за це мають у першу чергу вантажовідправники інших портів, що порушує поточне антимонопольне законодавство і взагалі нормальні принципи конкуренції. На мою думку, система, якщо вона запрацює, може бути оскаржена в суді, в Антимонопольному комітеті», – пояснив експерт.

Та найголовніше – що ця ініціатива допускає дуже багато різних зловживань, підкреслив Вовк.

«Незрозуміло, чому, наприклад, одним портам надається перевага, а інші мають за це платити. Тобто, це ящик Пандори, який дуже просто відкрити, але потім дуже складно закрити. Тому я думаю, це точно не той механізм, який може мати велике майбутнє. Якщо дійсно є бажання у влади чи у держави підтримки якихось пріоритетних зон чи пріоритетних напрямків, то є опрацьований вже механізм, який працював у минулому році, – це механізм через дотацію. Саме таким чином було вирішено питання стимулювання вивезення з прифронтових територій. Він зрозумілий, зрозуміло, як ним користуватися, він відповідає законодавству, його можна використовувати. А ця історія з коефіцієнтами, по-перше, ще не була обнародувана, але вона виглядає дуже сумнівною», – переконаний експерт.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) заявила, що запровадження підвищуючих коефіцієнтів до залізничних тарифів залежно від напрямку фактично є формою вибіркової дискримінації, яка створює штучну нерівність між споживачами послуг залізниці та суперечить основоположним нормам антимонопольного регулювання, тому Міністерство розвитку має відхилити цю ініціативу.

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Теги: Укрзалізниця тарифи залізниця перевезення

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