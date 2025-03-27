Європа готує відповідь на автомобільні мита Трампа

Нові мита збільшать вартість імпортних автомобілів для споживачів

Європейський Союз збирається вжити заходів у відповідь на запровадження президентом США Дональдом Трампом 25% мита на імпорт усіх автомобілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн наголосила, що «глибоко шкодує» про рішення США ввести мита. Глава Єврокомісії додала, що це вплине як на європейських, так і на американських споживачів

«Як велика торговельна сила і сильне співтовариство з 27 держав-членів, ми спільно захищатимемо наших працівників, бізнес і споживачів по всьому Європейському Союзу», – каже вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі автомобілі, що імпортуються до Сполучених Штатів. Однак це правило не застосовуватиметься, якщо виробництво буде перенесене до США.

Після цієї заяви акції провідних автовиробників США на позабіржових торгах різко впали: Ford Motor втратила 2%, General Motors — 2,3%, а Stellantis, яка володіє брендом Jeep, подешевшала на 3%.

Зазначається, що нові мита майже напевно збільшать вартість імпортних автомобілів для споживачів. Водночас жоден автомобіль, що експлуатується в США, не складається виключно з деталей, вироблених у країні. Більшість авто, у яких понад 50% комплектуючих мають американське або канадське походження, випускають Tesla та іноземні виробники, такі як Honda, Hyundai, Kia, Nissan, Mazda, Subaru та Toyota, які мають заводи у США.

Наразі найбільшим джерелом імпорту автомобілів у США є Мексика — на її частку припадає близько 14% всіх авто, проданих у країні. За нею йдуть Японія, Південна Корея, Європейський Союз та Канада.

До слова, Трамп заявляв, що може звільнити деякі країни від тарифів, якщо вважатиме це за потрібне.