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Чому нові мита від США не поширюються на РФ? Відповідь Білого дому

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чому нові мита від США не поширюються на РФ? Відповідь Білого дому
2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари
фото: скріншот з відео

Нові мита від США не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит, які не торкнуться низки підсанкційних країн, зокрема Росії та Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Представник Білого дому на умовах анонімності пояснив, що введені Трампом мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи.

За його словами, такі держави «вже стикаються з надзвичайно високими тарифами, а наші раніше введені санкції виключають будь-яку значущу торгівлю з цими країнами».

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація». 

У соціальній мережі Х демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам. «Безрозсудні тарифи Дональда Трампа спричинять хаос у нашій економіці, піднімуть ціни для споживачів і завдадуть шкоди працьовитим американським родинам. Це не стратегія – це найбільше підвищення податків для американського народу в історії», – написала вона.

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Теги: тарифи імпорт США росія Білорусь Північна Корея Куба

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