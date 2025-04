Гендиректор Метінвесту назвав основні пріоритети України на шляху до ЄС

Регуляція природних монополій, інфраструктура та бюрократія: СЕО Метінвесту – про головні виклики, які стоять перед Україною на шляху до ЄС

Основні пріоритети на шляху євроінтеграції України – відновлення фізичної інфраструктури, переосмислення регуляторної політики, особливо в природних монополіях, участь міжнародних фінансових інституцій у відбудові країни та застосування інновацій. Таку думку висловив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков на бізнес-саміті «ЄС – Україна: On the Road to URC2025», що пройшов у Брюсселі.

Риженков узяв участь у панелі «Відбудова України та реіндустріалізація Європи: спільне економічне майбутнє». До обговорення долучилися перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум, представники ЄІБ і BGK, генерального директорату Єврокомісії з питань мобільності та транспорту (DG MOVE) та міжнародної технологічної компанії Indra Sistemas.

За словами гендиректора Метінвесту, компанія очікує на початок відновлення країни та планує брати в ньому участь, зокрема в інфраструктурних проєктах, адже інфраструктура лежить в основі економіки. Тому важливо не просто відновити її, а зробити кращою та сучаснішою. Водночас змін потребує не лише фізична, а й правова інфраструктура, особливо регуляція діяльності природних монополій, підкреслив Риженков.

«Бізнесу потрібна передбачуваність і прозорість. І це те, що ми маємо переосмислити в Україні на шляху до членства в Євросоюзі. Це має велике значення як для великого, так і для малого бізнесу. Ми маємо використати таку можливість, щоб оновити, перебудувати українську регуляторну систему. Потрібно позбутися бюрократії та запровадити нове прозоре регулювання там, де це потрібно для бізнесу. І, на мою думку, це є абсолютним пріоритетом у процесі вступу до Євросоюзу», – наголосив він.

Крім того, велику роль відіграє фінансова структура, яку пропонують міжнародні фінансові установи. «Коли такі інституції заходять до країни, вони створюють певний вотум довіри, який заохочує інші фінансові установи йти тим самим шляхом. І це чудово, коли йдеться про урядові чи державні проєкти. Водночас нам хотілось би побачити, як ці механізми працюватимуть для малого та середнього бізнесу, а можливо, й для великого – у межах спільних проєктів. Це безперечно допоможе пришвидшити процес навіть за нинішніх умов», – вважає СЕО Метінвесту.

Саміт «ЄС-Україна: On the Road to URC2025» став платформою для поглиблення економічної інтеграції України з Євросоюзом, і зібрав понад 500 учасників з різних галузей – фінансів, інфраструктури, енергетики та транспорту. До заходу долучилися високопосадовці з Європейської комісії, українського уряду, а також представники Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Польського банку розвитку (BGK). Організатори події – Європейська комісія, Італія, а також Польща в межах головування в Раді ЄС. Як відомо, компанія Метінвест Ріната Ахметова заплатила до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році.

Також з 24 лютого 2022 року Метінвест, з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн – це другий показник у державі.