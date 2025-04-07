Акція на підтримку України у Вашингтоні: головне за ніч

Ринок криптовалют зазнав різкого падіння цієї ночі

У Вашингтоні сотні людей зібрались на акцію в підтримку України, Ізраїль оголосив про посилення військової операції в Секторі Гази після обстрілу ХАМАС, ринок криптовалют різко обвалився, Трамп на борту президентського літака поспілкувався з журналістами.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 7 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Акція на підтримку України у США

У Вашингтоні сотні людей зібрались на демонстрацію біля меморіалу Лінкольна у Вашингтоні, щоб підтримати Україну.

Активісти з усіх куточків США долучились до акції на підтримку україни. Приїхали мітингувальники з Аляски, Оклахоми, Техасу, Луїзіани, Нью-Мексико, Орегону та багатьох інших штатів.

Люди демонстрували плакати та викрикують гасла зі словами підтримки. На фото серед українських прапорів майорять стяги США. ЖІнки доповнили свій образ українськими віночками, а деякі огорнулись українським прапором.

Посилення військової операції проти ХАМАС

ХАМАС завдав ударів по території Ізраїлю десятьма ракетами. Ізраїльська сторона стверджує, що бойовики запускали ракети з Дейр-ель-Балаха в центральній частині Гази та били по району міста Ашдод.

Після обстрілу прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав міністра оборони Ісраелея Каца «відповісти жорстко» та схвалив продовження інтенсивних військових операцій проти ХАМАС в Секторі Гази.

Таким чином глава Міноборони заявив, що дав вказівку ЦАХАЛ «продовжити та розширити» поточний наступ проти ХАМАС в анклаві.

Ринок криптовалют

Ринок криптовалют зазнав різкого падіння. Ціни на цифрові активи стрімко пішли вниз, спричинивши паніку серед інвесторів – вартість деяких токенів знизилася майже на 10%.

Курс Bitcoin впав на 5% – $78,764. Крім біткоїна, інші криптовалюти також зазнали значних втрат: ефір (ETH) впав на 11% до $1 590, а солана (SOL) знизилася на 10% до $107.

Трамп поспілкувався з пресою

Питання в основному стосувались нових тарифів, які днями запровадив Трамп. У розмові було згадано про війну в Україні. Репортер поставив питання про перемовини з Росією.

Трамп зазначив, що з Росією триває діалог. Він вчергове зазначив, що війну слід закінчити, оскільки гинуть тисячі молодих людей.