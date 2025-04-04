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Голова МВФ прокоментувала нові тарифи Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Голова МВФ прокоментувала нові тарифи Трампа
Голова МВФ Крісталіна Георгієва наголосила, що важливо уникати кроків, які можуть ще більше нашкодити світовій економіці
колаж: glavcom.ua

МВФ про тарифи США: Вони явно представляють значний ризик для глобальних перспектив

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва зробила заяву щодо нових митних тарифів, оголошених президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВФ.

«Ми все ще оцінюємо макроекономічні наслідки оголошених тарифних заходів, але вони явно представляють значний ризик для глобальних перспектив в період млявого зростання. Важливо уникати кроків, які можуть ще більше зашкодити світовій економіці. Ми закликаємо Сполучені Штати та їхніх торговельних партнерів працювати конструктивно для вирішення торговельної напруженості та зменшення невизначеності», – сказала Крісталіна Георгієва.

Голова МВФ також анонсувала результати оцінки в «Перспективах розвитку світової економіки». Вони будуть опубліковані під час весняних зустрічей МВФ і Світового банку наприкінці цього місяця.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація». 

Тим часом демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам.

За розрахунками Інституту німецької економіки в Кельні, мита президента США Дональда Трампа можуть обійтися Німеччині у 200 млрд євро. Таких втрат країна може зазнати за чотири роки. Тим часом міністр економіки Німеччини Роберт Габек показав проєкт заходів у відповідь на нові американські мита.

До слова, міністерка економіки Юлія Свириденко назвала нові мита для України від президента США Дональда Трампа «не критичними».

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Теги: МВФ тарифи Дональд Трамп

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