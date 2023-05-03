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НАЗК визнає ймовірність зняття санцій з Фрідмана та Дерипаски: названо умову

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
НАЗК визнає ймовірність зняття санцій з Фрідмана та Дерипаски: названо умову
Російські олігархи Олег Дерипаска та Михайло Фрідман можуть вийти з-під санкцій у майбутньому
фото з відкритих джерел

Загребельська: Має бути процедура виходу з-під санкцій, бо якщо її нема, то головна мета санкцій – зміна поведінки – не досягається

Російські олігархи вимагають зняття санкцій з олігархів Фрідмана та Дерипаски. Питання їхнього виходу з-під санкцій цілком ймовірне, каже в інтерв’ю «Главкому» очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці Національного агентства запобігання корупції Агія Загребельська. Проте те, що олігархи для цього мають зробити, вже має вирішити український уряд.

«Усе одно має бути процедура виходу з-під санкцій, бо якщо її нема, то тоді головна мета санкцій – зміна поведінки – не досягається. Санкції застосовуються для чого? Для того, щоб той суб’єкт, який під них потрапив, почав діяти по-іншому. Під час застосування санкцій ми маємо чітко розуміти, яку зміну поведінки ми хочемо, і далі якщо він таки змінив поведінку саме так, то має розглядатися питання про знаття санкцій», – каже Загребельська.

Багато росіян досі не під санкціями, тому що Росія велика. Загребельська розповіла, що НАЗК працює для накладання санкцій на дружину заступника міністра оборони Росії, яка відпочиває у Франції.

«Вони розлучилися офіційно. Відповідно в цьому випадку нам потрібно, з одного боку, довести, що вони досі ведуть спільний побут, що вона отримувала вигоду від його становища, що на неї зареєстровані якісь його бізнеси, або вона допомагає йому обходити санкції, або він фінансував її бізнеси», – каже посадовиця.

Це непростий процес, зазначила Загребельська. Проте вона переконана, що НАЗК змусить таких осіб потрапити у санкційні списки ЄС, тому що їхні розваги в Європі – ганебні сторінки для демократичного світу. 

Нагадаємо, що ВАКС конфіскував активи російського олігарха Дерипаски. Деякі активи Дерипаски були заблоковані за рішенням РНБО у жовтні 2022 року.

До слова, попри накладені санкції, російські еліти насолоджуються французькими Альпами та тримають там бізнес. Велика кількість нерухомості у французьких Альпах належить громадянам Росії, серед яких є й палкі прихильники путінського режиму. 

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Теги: росія санкції олігархи Агія Загребельська

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