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Терорист Гіркін анонсував нову війну для Росії (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Терорист Гіркін анонсував нову війну для Росії (відео)
Ігор Гіркін: «Має бути дуже серйозна боротьба за Казахстан»
фото з відкритих джерел

Якщо Росія не переможе у війні з Україною – у неї взагалі нічого не буде, вважає Гіркін

Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що на Росію чекає битва за Казахстан. Про це він сказав під час одного із пропагандистських ефірів, уривок якого з’явився в Telegram-каналах.

«Має бути дуже серйозна боротьба за Казахстан, незалежно від того, як закінчиться ця війна (в Україні – «Главком»). Росія збережеться, якщо вона переможе у цій війні. Адже якщо ми не переможемо – у нас взагалі нічого не буде. Далі чекає битва за Казахстан. Не добившись встановлення в Казахстані повністю лояльної до Росії влади, ми ризикуємо отримати ще один фронт. Навіть уже в цій війні, навіть у найближчому майбутньому», – заявив Стрєлков.

Раніше Гіркін обурився через заклик Пригожина завершити війну проти України.

Проте терорист неочікувано розхвалив Україну – заявив, що контрнаступ ЗСУ буде вдалим.

До слова, триває 439-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.  Уночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками. 

Теги: Ігор Гіркін війна росія Україна Казахстан

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