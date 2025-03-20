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Майже половина українських банків мають іноземних власників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Майже половина українських банків мають іноземних власників
Raiffeisen Bank International AG, що базується у Відні, заробляв гроші на компаніях, які постачали Збройні сили Росії
фото з відкритих джерел

У 20 банках частка іноземного капіталу перевищує 95%

Акціонерами близько 43% від усіх українських банків (26) із часткою понад 10% є іноземні компанії. При цьому у 20 з них частка іноземного капіталу перевищує 95%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

Бенефіціарами пʼяти банків з іноземним капіталом є громадяни/резиденти України:

  • Банк Авангард – бенефіціари Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко;
  • МТБ Банк – бенефіціари Ігор Згуров та Михайло Партікевич;
  • Індустріалбанк – бенефіціар Ігор Дворецький;
  • Таскомбанк – бенефіціар Сергій Тігіпко;
  • Універсал Банк/Monobank – бенефіціар Сергій Тігіпко.

Зазначається, що 11 з 12 банків, що мають найвищий індекс фінансової надійності.

Українські банки з найвищим індексом фінансової надійності
Українські банки з найвищим індексом фінансової надійності
фото: YouControl

Зокрема в українському банківському секторі представлені такі міжнародні банківські та фінансові групи як: Citigroup Inc., США (Сітібанк), PKO Bank Polski, Польща (Кредобанк), OTP Bank Group, Угорщина (ОТП Банк), SEB Group, Швеція (СЕБ Корпоративний банк),  ING Group, Нідерланди (Інг Банк Україна), Credit Agricole, Франція (Креді Агріколь Банк), Raiffeisen Bank International, Австрія (Райффайзен Банк), Intesa Sanpaolo, Італія (Правекс Банк), Credit Europe Bank, Нідерланди/Туреччина (Кредит Європа Банк) та інші.

Нагадаємо, в Україні з-поміж 61 банківської установи, 26 мають іноземних співвласників, а сім контролюється державою. На початок лютого активи чинних банків склали 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків сягнули 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року – 45,6 млрд грн.

До слова, сукупний дохід десятки найкращих банків торік склав 267,2 млрд грн. Це на 14% більше, ніж у 2023 році. Водночас склад рейтингу зазнав лише однієї зміни: державний Укрексімбанк витіснив із десятки іноземний Креді Агріколь, який опустився на 11-те місце.

Як відомо, Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк очолили рейтинг банків за прибутковістю у 2024 році.  85% сукупного прибутку усіх банків припадає на топ-10: це 88,57 млрд грн. Перелік лідерів майже не змінився, за винятком того, що приватний Універсал Банк потіснив із рейтингу іноземний Сітібанк.

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Теги: банк бізнес

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