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Нацбанк оштрафував банки в лютому на понад 18 млн грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нацбанк оштрафував банки в лютому на понад 18 млн грн
Нацбанк оштрафував ОТП Банк на понад 10 млн грн
фото: bank.gov.ua/НБУ

Регулятор застосував до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу

Національний банк оштрафував чотири банки та попередив Приватбанк про порушення фінмоніторингу у лютому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

Як повідомляється, регулятор у лютому 2025 року застосував до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства.

Заходи впливу застосовано до: ОТП Банк – штрафи на 10,1 млн грн, Міжнародний інвестиційний банк – штраф 3,9 млн грн, Банк інвестицій та заощаджень – штраф 3,1 млн грн, Укрексімбанк – штраф 1,1 млн грн, Приватбанк – письмове застереження про неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки існуючого клієнта.

Окрім того, ПТ «Донкредит» оштрафовано на 4,8 млн грн, ТОВ «МФК «Аверс» – на 1,4 млн грн, ТОВ «Селфі Кредит» – на 900 тис. грн, ТОВ «Бі Ел Джи Мікрофінанс» – на 595 тис. грн, ТОВ «ФК «Фінуніверсал» – на 255 тис. грн, ТОВ «Кепітал Бізнес Груп» – на 51 тис. грн.

Нагадаємо, угорський OTP Bank торік посилив діяльність у Росії, збільшивши чистий прибуток майже на 10%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначається, російський підрозділ банку показав зростання прибутку на 40%, досягнувши $372 млн. Обсяг роздрібних кредитів у Росії зріс більш ніж на 80%, до $2,9 млрд, а депозити клієнтів, переважно корпоративних, збільшилися на 70%, до $5,1 млрд.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних з 7 березня 2025 року. Ставка підвищується втретє поспіль.

До слова, міжнародні резерви України станом на 1 березня становлять $40,1 млрд. У лютому вони зменшилися на 6,7%.

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Теги: Приватбанк штраф банк

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