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У Кропивницькому працівники банку обікрали клієнтів на мільйони

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У Кропивницькому працівники банку обікрали клієнтів на мільйони
Внаслідок дій фігурантів постраждали десятки людей
фото: Національна поліція України

До оборудки долучився начальник банківського відділення

У Кіровоградській області правоохоронці викрили працівників банку, які через несанкціонований доступ до рахунків привласнювали кошти клієнтів поважного віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент кіберполіції.

Злочинну діяльність організував 28-річний уродженець Донеччини. До неї він залучив ще двох осіб, у тому числі – начальника відділення одного з банків у Кропивницькому.

Маючи доступ до рахунків клієнтів, без їхньої ініціативи і присутності, на підставі підроблених заяв, фігуранти змінювали фінансові номери на підконтрольні та підміняли копії документів. Так вони отримували доступ до системи інтернет-банкінгу і переказували кошти з рахунків клієнтів на підконтрольні банківські картки.

Наразі встановлено 67 постраждалих громадян. Загальна сума завданих банку збитків – майже 10 млн гривень.

Поліцейські провели низку обшуків за місцями мешкання та в автомобілі фігурантів, вилучили банківські картки, компʼютерну техніку, чорнові записи, банківську документацію та інші докази протиправної діяльності.

Слідчі повідомили «ділкам» про підозри за ч. 5 ст. 185 та ч. 3 ст. 362 Кримінального Кодексу. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

«Главком» повідомляв, що працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну організацію на чолі з військовослужбовцем, яка розкрадала дизельне пальне та мастильні матеріали в одній з військових частин Рівненської області.

Також стало відомо, що у Києві поліцейські затримали та повідомили про підозру чоловіку, який вкрав у військового тепловізор, подарований волонтерами.

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Теги: викрадення банк Кропивницький Національна поліція України

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