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Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg
Банки виявились не готовими до ініціатив Євросоюзу
фото із відкритих джерел

Bloomberg: Прагнення Євросоюзу зміцнювати військову підтримку України виявилося несподіваним для банків

 

Європейські оборонні підприємства зіткнулися з відмовами банків у фінансуванні через внутрішні політики кредитних організацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє Bloomberg, посилаючись на представників галузі, в рамках ESG-стандартів збройові компанії належать до категорії небажаних активів, що ускладнює їхній доступ до фінансів. Так, наприклад, відкриття банківського рахунку стає неможливим.

На робочому рівні співробітники банку скажуть: «Звичайно, ми маємо профінансувати цей оборонний проєкт. Але потім угода блокується, оскільки вона суперечить якимось внутрішнім правилам», – заявив співзасновник компанії, яка виробляє безпілотники.

За даними Bloomberg, прагнення Євросоюзу зміцнювати військову підтримку України виявилося несподіваним для банків, які не хочуть відходити від своїх ESG-принципів (ESG – це набір стандартів діяльності банків, які соціально відповідальні інвестори використовують для перевірки потенційних інвестицій, – «Главком»). Фінансові організації зазвичай уникають інвестицій у збройові виробництва, розглядаючи їх як «акції гріха». Внаслідок цього військові компанії змушені шукати альтернативні джерела фінансування.

Нагадаємо, очільники 27 держав Європейського Союзу підтримали ідею президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо посилення оборонної спроможності ЄС Rearm Europe («Переозброїти Європу») та пропонують Раді ЄС терміново розглянути можливість залучення 150 млрд євро кредитних коштів на оборонні закупівлі. Про це йдеться у тексті висновків Європейської ради щодо європейської безпеки від 6 березня 2025 року. 

До слова, Між Францією і Німеччиною виникли розбіжності щодо 150 млрд євро, які Єврокомісія запропонувала виділити для посилення військового виробництва країн-членів ЄС. Суперечка полягає в тому, чи можна витрачати ці гроші на зброю, виготовлену за межами ЄС.

До того ж країни Євросоюзу побоюються, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн скористається кризою, пов'язаною з нібито ймовірним скороченням військової присутності США в Європі, щоб розширити повноваження Брюсселю та зміцнити свій вплив на національні уряди. 

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Теги: Україна Європа банк фінансування військові гроші Єврокомісія

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