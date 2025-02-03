Один із світових банків заробляє мільйони на компаніях, що забезпечують армію РФ

Раніше австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI) заявляла, що поки не готова піти з Росії без компенсації за свій російський бізнес

Raiffeisen Bank здійснював фінансові операції для компаній, використовуючи рахунки в банках, що знаходяться під санкціями

Raiffeisen Bank International AG, що базується у Відні, заробляв гроші на компаніях, які постачали Збройні сили Росії. Російський підрозділ Raiffeisen отримав понад $620 тис. комісійних за послуги від російської компанії «Уніхім», котра продає продукцію підприємству військово-промислового комплексу Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на фінансову звітність банку.

«Уніхім» забезпечувала компанії, що перебувають під санкціями, компонентами, необхідними для виробництва військових систем. Зазначається, що після публікації звіту Bloomerg акції банку впали на 6,4% у Відні.

Raiffeisen Bank здійснював фінансові операції для компанії «Уніхім», використовуючи рахунки в банках, що знаходяться під санкціями, зокрема, в Сбєрбанку, ВТБ і «Солидарность».

Окрім цього, «Уніхім» постачав кислоти російському підприємству «Равенство», яке також підпадає під санкції. Постачання відбувалося для проєкту, пов'язаного з розробкою і модернізацією платформ та боєприпасів для систем залпового вогню та авіабомб.

За даними Мінфіну США, компанія «Равенство», що розробляє навігаційні радіолокаційні системи, є підрозділом підсанкційного російського концерну «Гранит-Электрон», який виготовляє ключові елементи ракетних систем. Крім того, вона співпрацювала з Пролетарським заводом, частиною Об'єднаної суднобудівної корпорації – найбільшого російського виробника кораблів.

Як повідомляє видання «Уніхім», Raiffeisen Банк також здійснював транзакції для компанії «ТоталЭлектро», яка постачала кабелі Смоленському авіаційному заводу.

Повідомляється, що банк, ймовірно, має й інших клієнтів, що сприяють постачанням для російської оборонної промисловості.

Завдяки високим прибуткам від своєї діяльності в Росії Raiffeisen Банк заробив понад $1 млрд за перші три квартали 2023 року, що склало близько 50% від загального прибутку групи. При цьому за той самий період банк сплатив €277 млн податків до Росії.

Однак через обмеження на переміщення капіталу, введені російськими властями, Raiffeisen не може перевести ці кошти до своєї материнської компанії в Австрії, що призвело до накопичення €4,4 млрд надлишкових капіталів в Росії.

Нагадаємо, австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI) поки не готова піти з Росії без компенсації за свій російський бізнес. Про це заявив голова фінансової групи Йоган Штробль, повідомляє Frank Media.

«Райффайзенбанк» продовжує вдаватися до заходів щодо скорочення бізнесу в Росії і дотримуватиметься цієї стратегії надалі. Однак, за словами Штробля, конкретного плану виходу з країни банк поки що не має. «Ми можемо вивчити можливості часткового або повного виходу з бізнесу, а поки ми цього не зробимо, прискорене скорочення бізнесу – наш основний сценарій», – каже він.

«Райффайзенбанк» залишається одним із найбільших західних банків у Росії, він оголосив про плани згорнути діяльність у країні ще в перші тижні після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Навесні 2023 року стало відомо, що Європейський центральний банк вимагає від RBI плану дій зі скорочення присутності на російському ринку.