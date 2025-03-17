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Доходи українських банків за рік суттєво зросли: топ-10

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Доходи українських банків за рік суттєво зросли: топ-10
Найбільший приріст прибутку за рік продемонстрував Ощадбанк – у 3 рази
фото з відкритих джерел

До топу потрапили пʼять державних банків, три з іноземним капіталом та два з приватним

Сукупний дохід десятки найкращих банків торік склав 267,2 млрд грн. Це на 14% більше, ніж у 2023 році. Водночас склад рейтингу зазнав лише однієї зміни: державний Укрексімбанк витіснив із десятки іноземний Креді Агріколь, який опустився на 11-те місце. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Опендатабот.

Найкраще минулий рік минув для державних банків – саме на них припадає 68% сукупного доходу (182,15 млрд грн), левова частка припадає на ПриватБанк – 110,51 млрд грн.

Доходи українських банків за рік суттєво зросли: топ-10 фото 1
інфографіка: opendatabot

Водночас Ощадбанк має найбільший приріст серед усіх держбанків: його дохід зріс у 1,6 рази, а прибуток – утричі у порівнянні з 2023 роком. Помітне зростання також показав Укрексімбанк: у 1,4 раза за рік. Загалом чотири з п’яти державних банків наростили доходи. Лише у Сенс Банку доходи впали на 14%, а його прибуток скоротився на 24%.

47,52 млрд грн заробили три банки з іноземним капіталом – 18% від загального доходу топ-10. Проте всі вони показали невелике зниження доходів у порівнянні з 2023 роком.

Прибутки змінилися нерівномірно: ОТП Банк єдиний з цієї групи зміг наростити прибуток (+11%), тоді як Райффайзен і Укрсиббанк  мають падіння на 11% та 6% відповідно.

В ОТП банку коментують, що це стало можливим завдяки відновленню кредитування в корпоративному сегменті, міжнародним програмам з EBRD, IFC, USAID, фінансуванню розподіленої енергетики, а також банк поновив надання кредитів на купівлю сільськогосподарської землі. 

37,53 млрд грн отримали два банки з приватним капіталом. Це 14% від загального сукупного доходу топ-10 банків. Дохід обох банків збільшився за рік: Універсал Банк (Моно) – на 22%, а ПУМБ – на 14%. Прибутковість також відрізняється: якщо ПУМБ залишився на рівні 2023 року, то Універсал Банк подвоїв свій прибуток.

Нагадаємо, Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк очолили рейтинг банків за прибутковістю у 2024 році.  85% сукупного прибутку усіх банків припадає на топ-10: це 88,57 млрд грн. Перелік лідерів майже не змінився, за винятком того, що приватний Універсал Банк потіснив із рейтингу іноземний Сітібанк.

39% загального прибутку усіх банків отримав ПриватБанк: 40,14 млрд грн після оподаткування. При цьому банк сплатив до бюджету рекордні 40,86 млрд грн податку – майже половину всіх податкових надходжень від банків.

Нагадаємо, Приватбанк наприкінці січня уклав договір із ТОВ «Спецвузавтоматика» на закупівлю трьох люксових мобільних телефонів загальною вартістю 145,6 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на систему держзакупівель ProZorro. Також Приватбанк відзначився найкоштовнішою телефонною покупкою торік. Фінустанова 3 квітня 2024 року замовила у ТОВ «Ай он» чотири мобільні телефони загальною вартістю 170,5 тис. грн.

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Теги: Ощадбанк Приватбанк Укрексімбанк банк

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