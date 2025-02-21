Топ-10 банків, які отримали найбільше прибутків у 2024 році: рейтинг

Після оподаткування українські банки минулоріч за даними НБУ отримали майже 104 млрд грн прибутку

39% загального прибутку усіх банків отримав ПриватБанк: 40,14 млрд грн після оподаткування

Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк очолили рейтинг банків за прибутковістю у 2024 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Опендатабот.

85% сукупного прибутку усіх банків припадає на топ-10: це 88,57 млрд грн. Перелік лідерів майже не змінився, за винятком того, що приватний Універсал Банк потіснив із рейтингу іноземний Сітібанк.

39% загального прибутку усіх банків отримав ПриватБанк: 40,14 млрд грн після оподаткування. При цьому банк сплатив до бюджету рекордні 40,86 млрд грн податку – майже половину всіх податкових надходжень від банків.

графіка: Опендатабот

Сукупно сім державних банків заробили 67,19 млрд грн (+23% до 2023 року). Це 65% загального прибутку банківської системи. Найбільший приріст продемонстрував Ощадбанк – його прибуток зріс утричі порівняно з попереднім роком.

графіка: Опендатабот

14 банків із іноземним капіталом заробили 22,51 млрд грн. Це 22% від загального прибутку банків країни. Найбільший приріст продемонстрував Креді Агріколь Банк – його чистий прибуток зріс у 1,5 рази. Іноземні банки сплатили 22,99 млрд грн (+3% до 2023 року), що становить 27,5% загального податку на прибуток у банківському секторі.

графіка: Опендатабот

Банки з приватним капіталом заробили 14 млрд грн після оподаткування – це у 1,5 рази більше, ніж у 2023 році (9,4 млрд грн). На цю групу припадає 13% загального прибутку.

графіка: Опендатабот

Після оподаткування українські банки минулоріч за даними НБУ отримали майже 104 млрд грн прибутку. Це на 20% більше, ніж у 2023 році. 83,72 млрд грн податку на прибуток повинні сплатити банки за минулий рік – на 14% більше, ніж у 2023 році.

52 українських банків отримали прибуток у розмірі 104,12 млрд грн. Ще девʼять банків зазнали збитків на 418 млн грн. Зазначимо, що наприкінці року Комінвестбанк був визнаний неплатоспроможним.

Нагадаємо, Приватбанк наприкінці січня уклав договір із ТОВ «Спецвузавтоматика» на закупівлю трьох люксових мобільних телефонів загальною вартістю 145,6 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на систему держзакупівель ProZorro. Також Приватбанк відзначився найкоштовнішою телефонною покупкою торік. Фінустанова 3 квітня 2024 року замовила у ТОВ «Ай он» чотири мобільні телефони загальною вартістю 170,5 тис. грн.