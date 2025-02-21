Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Топ-10 банків, які отримали найбільше прибутків у 2024 році: рейтинг

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Топ-10 банків, які отримали найбільше прибутків у 2024 році: рейтинг
Після оподаткування українські банки минулоріч за даними НБУ отримали майже 104 млрд грн прибутку
фото з відкритих джерел

39% загального прибутку усіх банків отримав ПриватБанк: 40,14 млрд грн після оподаткування

Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк очолили рейтинг банків за прибутковістю у 2024 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Опендатабот.

85% сукупного прибутку усіх банків припадає на топ-10: це 88,57 млрд грн. Перелік лідерів майже не змінився, за винятком того, що приватний Універсал Банк потіснив із рейтингу іноземний Сітібанк.

39% загального прибутку усіх банків отримав ПриватБанк: 40,14 млрд грн після оподаткування. При цьому банк сплатив до бюджету рекордні 40,86 млрд грн податку – майже половину всіх податкових надходжень від банків.

Топ-10 банків, які отримали найбільше прибутків у 2024 році: рейтинг фото 1
графіка: Опендатабот

Сукупно сім державних банків заробили 67,19 млрд грн (+23% до 2023 року). Це 65% загального прибутку банківської системи. Найбільший приріст продемонстрував Ощадбанк – його прибуток зріс утричі порівняно з попереднім роком.

Топ-10 банків, які отримали найбільше прибутків у 2024 році: рейтинг фото 2
графіка: Опендатабот

14 банків із іноземним капіталом заробили 22,51 млрд грн. Це 22% від загального прибутку банків країни. Найбільший приріст продемонстрував Креді Агріколь Банк – його чистий прибуток зріс у 1,5 рази. Іноземні банки сплатили 22,99 млрд грн (+3% до 2023 року), що становить 27,5% загального податку на прибуток у банківському секторі.

Топ-10 банків, які отримали найбільше прибутків у 2024 році: рейтинг фото 3
графіка: Опендатабот

Банки з приватним капіталом заробили 14 млрд грн після оподаткування – це у 1,5 рази більше, ніж у 2023 році (9,4 млрд грн). На цю групу припадає 13% загального прибутку.

Топ-10 банків, які отримали найбільше прибутків у 2024 році: рейтинг фото 4
графіка: Опендатабот

Після оподаткування українські банки минулоріч за даними НБУ отримали майже 104 млрд грн прибутку. Це на 20% більше, ніж у 2023 році. 83,72 млрд грн податку на прибуток повинні сплатити банки за минулий рік – на 14% більше, ніж у 2023 році.

52 українських банків отримали прибуток у розмірі 104,12 млрд грн. Ще девʼять банків зазнали збитків на 418 млн грн. Зазначимо, що наприкінці року Комінвестбанк був визнаний неплатоспроможним.

Нагадаємо, Приватбанк наприкінці січня уклав договір із ТОВ «Спецвузавтоматика» на закупівлю трьох люксових мобільних телефонів загальною вартістю 145,6 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на систему держзакупівель ProZorro. Також Приватбанк відзначився найкоштовнішою телефонною покупкою торік. Фінустанова 3 квітня 2024 року замовила у ТОВ «Ай он» чотири мобільні телефони загальною вартістю 170,5 тис. грн.

Читайте також:

Теги: Ощадбанк рейтинг Приватбанк ProZorro Укрексімбанк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Полтавщині сільська рада накупила мобільних телефонів на майже 200 тис. грн. Серед них чотири люксові смартфони
Найдорожчий iPhone – для сільської ради. Які смартфони купують українські чиновники Наші гроші
21 сiчня, 21:15
До схеми причетні керуючий філії, завідувач сектору роздрібного бізнесу та завідувачка сектору касових операцій
Привласнили 5 млн грн клієнтів. На Львівщині СБУ викрила посадовців Ощадбанку
21 сiчня, 13:40
У 2024 році найпопулярнішим седаном стала Skoda Octaviа
Названо найпопулярніші седани, які українська держава закуповує під час війни
22 сiчня, 05:49
Авторинок України продемонстрував падіння у січні
Які нові автомобілі обирають українці у 2025 році: рейтинг
7 лютого, 12:35
Американці виявились задоволеними пррезидентом
Американці оцінили перші тижні президентства Трампа: дані опитування
10 лютого, 11:55
Багато пам'яток Стамбулу опинилось серед рекомендацій для туристів
Що варто відвідати у Туреччині: рейтинг від Google Maps
18 лютого, 13:00
У селі капітально відремонтують частину дороги, яка веде до церкви
На Тернопільщині сільська рада витратить 6,7 млн грн на ремонт 300 метрів дороги до церкви
17 лютого, 21:18
Так, ще зранку 19 лютого один долар коштував 91,5 рублів. Та вже ближче до обіду ціна впала до 89,8 рублів
Трамп обвалив долар у Росії
19 лютого, 15:23
Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів»
«Ніколи йому не подобався». Трамп хоче усунути Зеленського від влади – The Economist
Вчора, 13:42

Економіка

Топ-10 банків, які отримали найбільше прибутків у 2024 році: рейтинг
Топ-10 банків, які отримали найбільше прибутків у 2024 році: рейтинг
Міноборони запускає нову модель забезпечення армії безпілотниками
Міноборони запускає нову модель забезпечення армії безпілотниками
Стало відомо, яку суму витратить Міноборони на закупівлю FPV-дронів у 2025 році
Стало відомо, яку суму витратить Міноборони на закупівлю FPV-дронів у 2025 році
«Укрнафта» реалізувала газ за заниженою удвічі ціною, що призвело до втрат у 121 млн грн
«Укрнафта» реалізувала газ за заниженою удвічі ціною, що призвело до втрат у 121 млн грн
Через американські мита на сталь Україна втрачатиме мільярд гривень щороку – The Independent
Через американські мита на сталь Україна втрачатиме мільярд гривень щороку – The Independent
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» призведе до втрат для самої компанії – УСПП
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» призведе до втрат для самої компанії – УСПП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 лютого 2025
45K
Кремль здивований риторикою Трампа щодо Зеленського – Bloomberg
18K
Мер Садовий звернувся до українців через атаку на Зеленського
13K
ФСБ влаштувала пастку для українських жінок
8698
США перестали продавати зброю Україні? Нардеп Костенко зробив заяву (оновлено)

Новини

21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
19 лютого, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua