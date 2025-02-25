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Головний банк Азії скоротить 4 тис. працівників: людей замінить штучний інтелект

Катерина Чернишова
glavcom.ua
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Головний банк Азії скоротить 4 тис. працівників: людей замінить штучний інтелект
Банк DBS планує замінити 4 тис. працівників штучним інтелектом
фото: fintechnews.sg

ШІ несе загрозу 40% працівникам різних професій у всьому світі

Найбільший банк Сингапуру DBS скоротить 4 тис. працівників протягом наступних трьох років, оскільки штучний інтелект буде справлятися набагато краще та швидше за усіх них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC

Як зазначає видання, представник банку заявив: «Зменшення робочої сили відбуватиметься через природне відсіювання, оскільки тимчасові та контрактні посади скорочуватимуться протягом наступних кількох років».

Очікується, що скорочення не вплинуть на постійний персонал. Виконавчий директор банку DBS Піюш Гупта запевнив, що планується створити близько тисячі нових робочих місць, які будуть пов’язані зі штучним інтелектом. Сам Гупта йде зі своєї посади вже у березні. Поки його замінить не ШІ, а заступник гендиректора. 

Такі сміливі технологічні кроки зробили банк Сингапура одним із першим серед тих, хто прокоментував вплив штучного інтелекту на їхню діяльність і фінансові операції.

Наразі у DBS працює від 8 до 9 тис. тимчасових і контрактних працівників. Загалом штат налічує близько 41 тис. осіб. Поки невідомо, кого з працівників найбільше зачепить ШІ. Торік виконавчий директор банку повідомляв, що в DBS працювали над цими технологіями понад 10 років.

Відомо, що минулого року у Міжнародному валютному фонді попереджали про ризики та можливості штучного інтелекту. Та наголошували, що це вплине на 40% людських робочих місць по всьому світу.

Також у BBC пишуть, що минулоріч глава Банку Англії Ендрю Бейлі запевняв, що ШІ має великий потенціал і «не стане масовим руйнівником робочих місць» Натомість, люди пристосуються до роботи з новими технологіями.

Раніше «Главком» повідомляв, що Meta вигадала нову вражаючу розробку – пристрій, який може перетворювати думки людини на друкований текст. В основі технології лежить поєднання передового сканера мозкової активності та системи глибокого навчання. 

Тим часом мільярдер і винахідник Ілон Маск представив «найрозумніший штучний інтелект на Землі» – це нова версія його власного чат-боту Grok. В основі технології лежить поєднання передового сканера мозкової активності та системи глибокого навчання. 

 

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Теги: економіка банк технології фінанси штучний інтелект робота Сингапур

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