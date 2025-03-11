Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Банк Канади через тарифну війну потрапив у надскладну ситуацію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Банк Канади через тарифну війну потрапив у надскладну ситуацію
Дії Трампа поставили Банк Канади у надто важке становище
фото із відкритих джерел

Як вважають експерти, перед Банком Канади стоїть непросте завдання

Невизначеність через тарифну війну Канади та США поставила центральний банк Канади у найважчу ситуацію. Голова Банку Канади Тіфф Маклем та його колеги можуть ухвалити стратегію, яка обрушить економіку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vancouverok.

Як пише видання, через «гойдалки» з боку США та непередбачуваність Дональда Трампа, «який змінює думку тричі на день, будь-яке рішення може стати поганим». 

«Банк Канади оголосить нову ключову ставку, про що попереджає офіційний сайт фінансового відомства. На даний момент ставка становить 3%, і регулятор поетапно знижував показник шість разів. Однак цього разу банк має ухвалити вкрай складне рішення», – йдеться у матеріалі.

«Президент Трамп хоче використовувати тарифи як інструмент американської політики. Що це означає для світової економіки та торговельних відносин між Канадою та США, поки що неясно. Ми не знаємо, які тарифи будуть запроваджені, коли вони набудуть чинності, як довго вони діятимуть і навіть із якою метою. Ми також не знаємо, як відреагують Канада та інші країни. І, навіть, коли ми дізнаємося більше, буде важко передбачити економічні наслідки, тому що з 1930-х років ми не стикалися з такими масштабними тарифами», – сказав Тіфф Маклем.

Як вважають експерти, перед Банком Канади стоїть непросте завдання. Регулятору необхідно визначити грошово-кредитну політику за умов, коли інфляція демонструє ознаки стійкості, а економіка набирає обертів. Але водночас очевидні ризики різкого спаду, пов'язані з тарифами США.

Проте співтовариство фінансистів упевнене, що Банк Канади в цій ситуації знизить ключову ставку на чверть пункту. За даними LSEG Data&Analytics, станом на п'ятницю фінансові ринки були значною мірою орієнтовані саме на зниження ставки.

«Хто знає, як може розгортатися тарифна війна день у день? Це майже неможливо передбачити. Банк Канади перебуває у дуже складному становищі. 4 березня ми зіткнулися з тарифним шоком, і ніхто не знає, що це означає для Банку Канади», – прокоментував канадській пресі Рендалл Бартлетт, заступник головного економіста Desjardins Group.

Нагадаємо, у Канаді заблоковано постачання Amazon. Найближчим часом канадці в одній із провінції можуть не чекати на свої покупки зі США.  І скільки посилок міститься на заблокованих складах маркетплейсу Amazon, компанія не звітує.

Читайте також:

Теги: банк економіка тарифи Канада війна президент США криза фінанси інфляція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оптимістичний строк до того моменту як Трамп застрягне у проблемах, це десь пів року
Чи стане економічна криза проблемою для Трампа?
6 березня, 12:52
«Правило «найкраще – новачкам» є хибним, є протилежним тому, що треба робити»
План залучення молодих у військо. Що з цим не так?
13 лютого, 08:17
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10040 танків
Втрати ворога станом на 13 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
13 лютого, 07:41
Бойові літаки F-16 в повітрі в Україні
Україна влітку збила свій F-16 через США – WSJ
15 лютого, 01:28
Трамп не відповів прямо, чи вважає він Путіна диктатором
Трамп уникнув питання щодо того, чи вважає він Путіна диктатором
22 лютого, 03:18
Зеленський згадав 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду та подякував за хороші результати на Курському напрямку
Зеленський розповів, що ЗСУ вже майже звикли до Курської області
26 лютого, 22:59
фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP / Avalon
Суперечка Зеленського з Трампом та атака дронів: головне за ніч
1 березня, 06:11
За словами глави Пентагону, США відновлюють свою військову міць, щоб стримувати потенційні загрози
Глава Пентагону заявив про готовність до війни з Китаєм
5 березня, 16:56
Ще у 2015 році Роман Ільчишин брав участь в антитерористичній операції, зазнав важкого поранення та переніс складну операцію
Воїн вважався безвісти зниклим майже три роки. Згадаймо Романа Ільчишина
6 березня, 09:00

Економіка

Україна обмежила ввезення товарів з Угорщини через спалах небезпечного вірусу
Україна обмежила ввезення товарів з Угорщини через спалах небезпечного вірусу
Банк Канади через тарифну війну потрапив у надскладну ситуацію
Банк Канади через тарифну війну потрапив у надскладну ситуацію
Трамп хоче побудувати на базах Пентагону заводи із переробки корисних копалин – Reuters
Трамп хоче побудувати на базах Пентагону заводи із переробки корисних копалин – Reuters
Пентагон витрачає мільйони на гольф, попри скорочення Трампом бюджету – The Intercept
Пентагон витрачає мільйони на гольф, попри скорочення Трампом бюджету – The Intercept
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
Слова Трампа про рецесію стали катастрофою для IT-секторa США
Слова Трампа про рецесію стали катастрофою для IT-секторa США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 березня 2025
28K
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
14K
Ось де він, оплот російського православія...
7679
Перемовини в Саудівській Аравії. Польський прем'єр звернувся до України та США
6900
Кличка послали у нокдаун. Розслідувачі назвали головних учасників дерибану землі у Києві

Новини

Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Сьогодні, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
Вчора, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua