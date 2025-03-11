Банк Канади через тарифну війну потрапив у надскладну ситуацію

Як вважають експерти, перед Банком Канади стоїть непросте завдання

Невизначеність через тарифну війну Канади та США поставила центральний банк Канади у найважчу ситуацію. Голова Банку Канади Тіфф Маклем та його колеги можуть ухвалити стратегію, яка обрушить економіку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vancouverok.

Як пише видання, через «гойдалки» з боку США та непередбачуваність Дональда Трампа, «який змінює думку тричі на день, будь-яке рішення може стати поганим».

«Банк Канади оголосить нову ключову ставку, про що попереджає офіційний сайт фінансового відомства. На даний момент ставка становить 3%, і регулятор поетапно знижував показник шість разів. Однак цього разу банк має ухвалити вкрай складне рішення», – йдеться у матеріалі.

«Президент Трамп хоче використовувати тарифи як інструмент американської політики. Що це означає для світової економіки та торговельних відносин між Канадою та США, поки що неясно. Ми не знаємо, які тарифи будуть запроваджені, коли вони набудуть чинності, як довго вони діятимуть і навіть із якою метою. Ми також не знаємо, як відреагують Канада та інші країни. І, навіть, коли ми дізнаємося більше, буде важко передбачити економічні наслідки, тому що з 1930-х років ми не стикалися з такими масштабними тарифами», – сказав Тіфф Маклем.

Як вважають експерти, перед Банком Канади стоїть непросте завдання. Регулятору необхідно визначити грошово-кредитну політику за умов, коли інфляція демонструє ознаки стійкості, а економіка набирає обертів. Але водночас очевидні ризики різкого спаду, пов'язані з тарифами США.

Проте співтовариство фінансистів упевнене, що Банк Канади в цій ситуації знизить ключову ставку на чверть пункту. За даними LSEG Data&Analytics, станом на п'ятницю фінансові ринки були значною мірою орієнтовані саме на зниження ставки.

«Хто знає, як може розгортатися тарифна війна день у день? Це майже неможливо передбачити. Банк Канади перебуває у дуже складному становищі. 4 березня ми зіткнулися з тарифним шоком, і ніхто не знає, що це означає для Банку Канади», – прокоментував канадській пресі Рендалл Бартлетт, заступник головного економіста Desjardins Group.

Нагадаємо, у Канаді заблоковано постачання Amazon. Найближчим часом канадці в одній із провінції можуть не чекати на свої покупки зі США. І скільки посилок міститься на заблокованих складах маркетплейсу Amazon, компанія не звітує.