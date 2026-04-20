Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Meest Пошта підвищила ціни: скільки коштує відправити посилку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Meest Пошта

Відсьогодні, 20 квітня 2026 року, поштово-логістичний оператор Meest Пошта змінив вартість доставки. Рішення пов’язане з підвищенням витрат на ключові складники логістики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначається, коригування тарифів є необхідним кроком для забезпечення стабільної роботи сервісу в нових економічних умовах. Оновлення тарифів стосується основної тарифної сітки доставки по Україні та передбачає помірне коригування вартості залежно від ваги та формату відправлення.

Водночас Meest Пошта зберігає ключові умови сервісу, зокрема, вагові діапазони та базову логіку тарифікації. Незмінними залишаються безкоштовне повернення відправлень до 30 кг у разі відмови отримувача та безкоштовні пакувальні матеріали у визначених форматах.

Для більшості стандартних посилок зміни становитимуть у середньому 10–20 грн залежно від ваги та формату доставки. Оновлені тарифи для найбільш популярних категорій відправлень становитимуть:

  • Документи: 60 грн у межах міста та 65–70 грн між містами.
  • Посилки до 2 кг: 60 грн у межах міста та 75–80 грн між містами.
  • Посилки до 5 кг: 95 грн у межах міста та 100–110 грн між містами залежно від обраного формату доставки (відділення або поштомат).

Окрему увагу приділено оптимізації тарифів для специфічних категорій відправлень. Зокрема, для палет запроваджено окремий тариф у межах обласного центру, що дозволило знизити вартість локальної доставки.

Нагадаємо, з 1 квітня 2026 року «Укрпошта» вирішила оновити частину тарифів на пересилання посилок. Для найменших відправлень зміни становитимуть близько 5 грн, тоді як частина пріоритетних тарифів залишиться без змін.

До слова, з 13 квітня у компанії «Нова пошта» діють оновлені тарифи на послуги. Подорожчання торкнулося доставки документів, посилок та вантажів як у межах міст, так і по всій Україні.

Читайте також:

Теги: тарифи ціни пошта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua