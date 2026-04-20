Meest Пошта підвищила ціни: скільки коштує відправити посилку

Відсьогодні, 20 квітня 2026 року, поштово-логістичний оператор Meest Пошта змінив вартість доставки. Рішення пов’язане з підвищенням витрат на ключові складники логістики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначається, коригування тарифів є необхідним кроком для забезпечення стабільної роботи сервісу в нових економічних умовах. Оновлення тарифів стосується основної тарифної сітки доставки по Україні та передбачає помірне коригування вартості залежно від ваги та формату відправлення.

Водночас Meest Пошта зберігає ключові умови сервісу, зокрема, вагові діапазони та базову логіку тарифікації. Незмінними залишаються безкоштовне повернення відправлень до 30 кг у разі відмови отримувача та безкоштовні пакувальні матеріали у визначених форматах.

Для більшості стандартних посилок зміни становитимуть у середньому 10–20 грн залежно від ваги та формату доставки. Оновлені тарифи для найбільш популярних категорій відправлень становитимуть:

Документи: 60 грн у межах міста та 65–70 грн між містами.

60 грн у межах міста та 65–70 грн між містами. Посилки до 2 кг: 60 грн у межах міста та 75–80 грн між містами.

60 грн у межах міста та 75–80 грн між містами. Посилки до 5 кг: 95 грн у межах міста та 100–110 грн між містами залежно від обраного формату доставки (відділення або поштомат).

Окрему увагу приділено оптимізації тарифів для специфічних категорій відправлень. Зокрема, для палет запроваджено окремий тариф у межах обласного центру, що дозволило знизити вартість локальної доставки.

Нагадаємо, з 1 квітня 2026 року «Укрпошта» вирішила оновити частину тарифів на пересилання посилок. Для найменших відправлень зміни становитимуть близько 5 грн, тоді як частина пріоритетних тарифів залишиться без змін.

До слова, з 13 квітня у компанії «Нова пошта» діють оновлені тарифи на послуги. Подорожчання торкнулося доставки документів, посилок та вантажів як у межах міст, так і по всій Україні.