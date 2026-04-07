Всеукраїнська асоціація громад закликає відкласти ПДВ на посилки від родичів з-за кордону

Запровадження податку викликає серйозні сумніви з практичної точки зору, наголошує асоціація

Всеукраїнська асоціація громад закликає відтермінувати запровадження ПДВ на посилки від родичів з-за кордону. Про це повідомляє пресслужба асоціації, передає «Главком».

До завершення війни та повноцінної інтеграції до ЄС такі ініціативи у законопроєктах №15112 та №15112-1 у частині впорядкування оподаткування міжнародних інтернет-покупок виглядають як податок на виживання та бідність, вони є не на часі та потребують перегляду.

Як наголосили у Всеукраїнській асоціації громад, запровадження ПДВ на посилки від родичів вартістю понад 45 євро – це серйозний удар по найбільш вразливих категоріях населення. Адже у громадах сільського та селищного типу така допомога часто є критично важливою. За кордоном перебуває понад 9 млн українців, які підтримують свої родини в Україні і серед отримувачів – люди похилого віку, непрацездатні, родини військових.

Так, у сільських та селищних громадах міжнародні інтернет-замовлення – це не зручність, а необхідність:

обмежений доступ до магазинів, порівняно з містами;

нижчий рівень доходів;

залежність від доступніших товарів з-за кордону.

Окрім того, запровадження такого податку викликає серйозні сумніви з практичної точки зору:

відсутня методологія оцінки вживаних речей;

неможливо визначити вартість товарів без чеків і бірок;

держава не має достатньої кількості митників;

бюрократичні процедури унеможливлять швидке оформлення.

Наслідки очевидні: або колапс на митниці, або різке зростання корупції.

Згідно з соціологічним опитуванням групи «Рейтинг» від 6-9 лютого 2026 року, 29% громадян користуються міжнародними посилками. Одяг та взуття складає 45% відправлень, 26% складають павербанки та зарядні пристрої, на третьому місті з 18% – товари для дітей. Люди замовляють ці товари з-за кордону не від хорошого життя, а вимушеній бідності та дороговизні товарів у місцевих магазинах.

У Асоціації переконані, що варто відмовитись від запровадження такого податку до вступу до Європейського Союзу. За умови закінчення війни та відкритого кордону з ЄС уже не буде стояти питання вільного переміщення товарів та послуг.

До того часу впровадження подібного податку більше виглядає як податок на виживання та бідність, а тому Всеукраїнська асоціація громад закликає відтермінувати запропоновані зміни.