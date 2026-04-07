Всеукраїнська асоціація громад закликає відкласти ПДВ на посилки від родичів з-за кордону

Дарія Демяник
glavcom.ua
29% громадян користуються міжнародними посилками
фото: depositphotos.com

Запровадження податку викликає серйозні сумніви з практичної точки зору, наголошує асоціація 

Всеукраїнська асоціація громад закликає відтермінувати запровадження ПДВ на посилки від родичів з-за кордону. Про це повідомляє пресслужба асоціації, передає «Главком».

До завершення війни та повноцінної інтеграції до ЄС такі ініціативи у законопроєктах №15112 та №15112-1 у частині впорядкування оподаткування міжнародних інтернет-покупок виглядають як податок на виживання та бідність, вони є не на часі та потребують перегляду.

Як наголосили у Всеукраїнській асоціації громад, запровадження ПДВ на посилки від родичів вартістю понад 45 євро – це серйозний удар по найбільш вразливих категоріях населення. Адже у громадах сільського та селищного типу така допомога часто є критично важливою. За кордоном перебуває понад 9 млн українців, які підтримують свої родини в Україні і серед отримувачів – люди похилого віку, непрацездатні, родини військових.

Так, у сільських та селищних громадах міжнародні інтернет-замовлення – це не зручність, а необхідність:

  • обмежений доступ до магазинів, порівняно з містами;
  • нижчий рівень доходів;
  • залежність від доступніших товарів з-за кордону.

Окрім того, запровадження такого податку викликає серйозні сумніви з практичної точки зору:

  • відсутня методологія оцінки вживаних речей;
  • неможливо визначити вартість товарів без чеків і бірок;
  • держава не має достатньої кількості митників;
  • бюрократичні процедури унеможливлять швидке оформлення.

Наслідки очевидні: або колапс на митниці, або різке зростання корупції.

Згідно з соціологічним опитуванням групи «Рейтинг» від 6-9 лютого 2026 року, 29% громадян користуються міжнародними посилками. Одяг та взуття складає 45% відправлень, 26% складають павербанки та зарядні пристрої, на третьому місті з 18% – товари для дітей. Люди замовляють ці товари з-за кордону не від хорошого життя, а вимушеній бідності та дороговизні товарів у місцевих магазинах.

У Асоціації переконані, що варто відмовитись від запровадження такого податку до вступу до Європейського Союзу. За умови закінчення війни та відкритого кордону з ЄС уже не буде стояти питання вільного переміщення товарів та послуг.

До того часу впровадження подібного податку більше виглядає як податок на виживання та бідність, а тому Всеукраїнська асоціація громад закликає відтермінувати запропоновані зміни.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

