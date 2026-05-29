Championcasino оштрафовано на 4,3 млн грн

Новіков: Системний контроль ринку азартних ігор важливий

Державне агентство PlayCity оштрафувало ТОВ «Лімон» на понад 4,3 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity Геннадія Новікова.

«Ідеться про Championcasino. Під час перевірки встановили, що компанія допустила розрахунки коштами третіх осіб. Також організатор використовував онлайн-систему для діяльності казино в інтернеті без обов’язкового інспектування», – йдеться у повідомленні.

Новіков наголосив, що контроль за платіжними операціями та належна робота онлайн-систем безпосередньо впливають на прозорість ринку й захист гравців.

«Системний контроль ринку азартних ігор важливий. Саме тому PlayCity планово перевіряє організаторів, ініціює позапланові перевірки, фіксує порушення та застосовує санкції відповідно до закону», – наголосив голова PlayCity.

Раніше комісія з регулювання азартних ігор та лотерей застосувала штрафні санкції до підприємства «Олл Сіті Геймс» (відомого як онлайн-казино SlotCity) на суму 4 323 500 гривень.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України розробило та представило масштабну державну Стратегію боротьби з ігровою залежністю. Вперше на офіційному рівні лудоманію визнано фактором, що загрожує не лише добробуту окремих громадян, а й національній безпеці країни. Українців закликають долучитися до публічного обговорення документа. Ознайомитися з документом та надіслати пропозиції можна за офіційним посиланням на сайті міністерства.