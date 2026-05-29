Критичні підприємства України отримали новий дедлайн підтвердження статусу

Максим Бурич
glavcom.ua
Механізм перевірки вже зрозумілий, пакети документів готові, тому процес не триватиме довше, ніж під час попереднього переформатування системи
Підприємства, які забезпечують життєдіяльність економіки та оборони, мають оновити свої документи інакше їхні працівники втратять право на бронювання

Українські підприємства та організації, які мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, зобов'язані пройти повторну процедуру перевірки. Кабінет Міністрів встановив чіткий тримісячний перехідний період для перепідтвердження цього статусу – процедура має завершитися до 1 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболєва.

За словами профільного міністра, регулярний перегляд статусу підприємств в умовах тривалого воєнного стану є абсолютно логічним та виправданим кроком. Економічна ситуація в країні, матеріально-технічні потреби фронту та фінансові показники компаній постійно змінюються, тому тримати списки незмінними роками неможливо.

«Стосовно перехідного періоду. Так само, як і минулого разу в грудні 2024 року, цього разу буде дано три місяці підприємствам на перепідтвердження своєї критичності. Тобто до 1 вересня має запрацювати цей механізм», – сказав Соболев.

За словами міністра, механізм перевірки вже зрозумілий, пакети документів готові, тому процес не триватиме довше, ніж під час попереднього переформатування системи у грудні 2024 року, яке тривало три місяці.

Як відомо, в Україні у 2026 році продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Водночас законодавство передбачає чіткий перелік категорій громадян, які не підлягають призову під час мобілізації. Ключові зміни останнього часу спрямовані на цифровізацію процесів, тому значну частину відстрочок наразі можна оформити або продовжити в один клік без візитів до ТЦК.

Порядок та підстави надання відстрочки регламентуються статтею 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а саму процедуру оформлення та перелік документів визначає постанова Кабміну № 560 з усіма актуальними змінами.

Теги: бронювання від мобілізації уряд

