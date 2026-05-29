В Україні зріс попит на дрова

За перші місяці року населення вже скупило понад мільйон кубометрів деревини

В Україні зафіксовано стрімке зростання попиту на альтернативні джерела опалення. Громадяни влаштували справжній бум на ринку твердого палива, розкупивши лише за перші місяці поточного року майже 1,1 млн куб.м дров. Це рівно вдвічі перевищує показники аналогічного періоду минулого року, коли обсяг реалізації становив усього 534 тисячі кубометрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДП «Ліси України».

Щоб задовольнити потреби домогосподарств у паливі, вітчизняні лісівники перейшли на форсований режим роботи. Наразі підприємство щомісяця відвантажує споживачам по 225 тис. куб.м деревини.

Попри колосальну активність покупців, керівництво ДП «Ліси України» закликає уникати панічних настроїв та штучного ажіотажу – жодного дефіциту на ринку не передбачається. По-перше, на складах підприємства вже сформовано оперативний резерв у розмірі близько 200 тис. куб.м паливних дров. По-друге, до кінця 2026 року лісівники планують заготовити для потреб населення ще 2 млн куб. м сировини, що повністю перекриє прогнозований попит.

Кінцева вартість палива для кінцевого споживача традиційно залежить від калорійності деревини – тобто від її здатності виділяти тепло під час згоряння.

Зараз ціни на складах розподіляються за групами:

Тверді породи (І група): дуб, бук, граб, береза. Вони мають найвищу щільність, горять найдовше і дають максимум тепла. Їхня ціна є найвищою і становить 1 400 грн за куб. м (з урахуванням ПДВ).

Хвойні та м'які породи (ІІ група): сосна, вільха. Вони прогорають швидше, тому обійдуться дешевше – у 1 100 грн за куб. м.

На тлі загальної підготовки до наступного опалювального сезону держава намагається зафіксувати фінансове навантаження на бюджети українських родин. Профільне підприємство оголосило про готовність «заморозити» поточні відпускні тарифи на дрова для населення аж до весни 2027 року.

Стабільність цін безпосередньо залежатиме від загальноекономічних факторів. Якщо на внутрішньому ринку України не відбудеться різкого стрибка цін на автомобільне пальне (яке закладене у логістику заготівлі) або суттєвого подорожчання послуг із доставки, прайси на саму деревину залишатимуться незмінними протягом наступного року.

