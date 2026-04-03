Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Доставка за 1 грн. «Укрпошта» запровадила спеціальний тариф для військових

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Доставка посилок у прифронтові регіони коштуватиме 1 грн, інші відправлення – зі знижкою 25%
фото: «Укрпошта»

«Укрпошта» долучилася до програми «Плюси» в застосунку «Армія+» та запустила спеціальні тарифи для військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Тепер відправлення у прифронтові області та у зворотному напрямку, оформлені онлайн, тепер коштують лише 1 грн, водночас доставка по Україні та за кордон здійснюється зі знижкою 25%.

Скористатися пропозицією можуть військові, які авторизовані у застосунку «Армія+». Для цього потрібно згенерувати штрихкод в застосунку та показати його оператору у стаціонарному відділенні «Укрпошти» під час оформлення відправлення. Щомісяця доступно до трьох промокодів на кожну з пропозицій.

«Ініціатива з’явилася у відповідь на практичну потребу військових: мати доступний і надійний спосіб надсилати й отримувати необхідне та залишатися на зв’язку з рідними й побратимами навіть там, де інша інфраструктура обмежена або відсутня. У багатьох населених пунктах поблизу лінії фронту «Укрпошта» часто залишається єдиним бізнесом, що працює, тож її послуги для військових є найзручнішим способом підтримувати цей зв’язок», – йдеться в заяві.

Тариф 1 грн діє для відправлень вагою до 30 кг, які були створені онлайн за тарифом «Пріоритетний» і прямують у прифронтові області або з них. Якщо ж відправлення оформлюється безпосередньо у відділенні, до тарифу додається 5 грн. До переліку входять Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Дніпропетровська області.

Знижка 25% поширюється на відправлення до 30 кг по Україні за тарифом «Пріоритетний», а також на міжнародні відправлення, зокрема посилки, EMS і дрібні пакети.

Нагадаємо, з 1 квітня 2026 року «Укрпошта» вирішила оновити частину тарифів на пересилання посилок. Для найменших відправлень зміни становитимуть близько 5 грн, тоді як частина пріоритетних тарифів залишиться без змін. Варто зазначити, що востаннє «Укрпошта» переглядала тарифи на пересилання відправлень у 2024 році.

Читайте також: Податок на OLX: які зміни готує уряд для користувачів сервісу оголошень

Як повідомлялося, «Укрпошта» запускає єдиний договір для бізнес-клієнтів. Замість окремих договорів на різні види відправлень відтепер діє один документ, який можна підписати онлайн на сайті компанії.

До слова, «Укрпошта» перерахувала до державного бюджету 17,4 млн грн штрафу, накладеного Національним банком України за порушення у сфері фінансового моніторингу. Попри виконання вимоги, поштовий оператор офіційно заявив про незгоду з рішенням регулятора та готує судовий позов.

Читайте також:

Теги: Укрпошта тарифи ціни військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запроваджений механізм призначення (переміщення) не змінює умови повернення до служби після СЗЧ
Повернення військових після СЗЧ: Генштаб спростив процедуру
2 квiтня, 10:26
Зростання цін відбулося після того, як обидві марки раніше подешевшали більш ніж на $1
Ціни на нафту знову злетіли: що на це вплинуло
2 квiтня, 09:38
Зміни з 1 квітня 2026 року
Перерахунок пенсій та нові правила мобілізації: повний список змін з 1 квітня 2026
1 квiтня, 07:13
Артем розповів, як залишив позиції та перейшов на бік України
Російський військовий 80 днів передавав українській розвідці дані про свій підрозділ
29 березня, 21:15
НБУ вважає, що Ігор Смілянський неналежно керує «Укрпоштою»
Нацбанк поставив під сумнів компетентність гендиректора «Укрпошти»
28 березня, 19:13
Артур Петров був відомим гумористом та виступав у жанрі стендап
Загинув стендап-комік та військовий Артур Петров: що про нього відомо
27 березня, 18:20
Дим над Тегераном після ударів США та Ізраїлю 28 лютого
Скільки ударів завдали Ізраїль та США по Ірану за три тижні: підрахунок WSJ
20 березня, 00:54
Трамп вшанував пам'ять шістьох американських солдатів, загиблих від атак Ірану
Трамп вшанував пам'ять шістьох американських солдатів, загиблих від атак Ірану
8 березня, 07:12
Росія відправляє українських військовополонених до Угорщини
Росія пропонує полоненим українцям звільнення до Угорщини за участь в пропагандистських відео
6 березня, 20:43

Бізнес

Уряд анонсував нові гранти та впровадження РЕБ для аграріїв
Уряд анонсував нові гранти та впровадження РЕБ для аграріїв
«Нова Пошта» змінює ціни: скільки коштуватиме відправити посилку з 13 квітня
«Нова Пошта» змінює ціни: скільки коштуватиме відправити посилку з 13 квітня
Доставка за 1 грн. «Укрпошта» запровадила спеціальний тариф для військових
Доставка за 1 грн. «Укрпошта» запровадила спеціальний тариф для військових
«Інтерпайп» придбав завод у Румунії
«Інтерпайп» придбав завод у Румунії
Повернення до знижених прайс-кепів вбиває інвестиції у генерацію електрики – Харченко
Повернення до знижених прайс-кепів вбиває інвестиції у генерацію електрики – Харченко
Французьке видання розповіло про проєкт «Метінвесту» з реабілітації поранених завдяки плаванню
Французьке видання розповіло про проєкт «Метінвесту» з реабілітації поранених завдяки плаванню

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua