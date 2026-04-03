Доставка за 1 грн. «Укрпошта» запровадила спеціальний тариф для військових

Скористатися пропозицією можуть військові, які авторизовані у застосунку «Армія+»

«Укрпошта» долучилася до програми «Плюси» в застосунку «Армія+» та запустила спеціальні тарифи для військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Тепер відправлення у прифронтові області та у зворотному напрямку, оформлені онлайн, тепер коштують лише 1 грн, водночас доставка по Україні та за кордон здійснюється зі знижкою 25%.

Скористатися пропозицією можуть військові, які авторизовані у застосунку «Армія+». Для цього потрібно згенерувати штрихкод в застосунку та показати його оператору у стаціонарному відділенні «Укрпошти» під час оформлення відправлення. Щомісяця доступно до трьох промокодів на кожну з пропозицій.

«Ініціатива з’явилася у відповідь на практичну потребу військових: мати доступний і надійний спосіб надсилати й отримувати необхідне та залишатися на зв’язку з рідними й побратимами навіть там, де інша інфраструктура обмежена або відсутня. У багатьох населених пунктах поблизу лінії фронту «Укрпошта» часто залишається єдиним бізнесом, що працює, тож її послуги для військових є найзручнішим способом підтримувати цей зв’язок», – йдеться в заяві.

Тариф 1 грн діє для відправлень вагою до 30 кг, які були створені онлайн за тарифом «Пріоритетний» і прямують у прифронтові області або з них. Якщо ж відправлення оформлюється безпосередньо у відділенні, до тарифу додається 5 грн. До переліку входять Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Дніпропетровська області.

Знижка 25% поширюється на відправлення до 30 кг по Україні за тарифом «Пріоритетний», а також на міжнародні відправлення, зокрема посилки, EMS і дрібні пакети.

Нагадаємо, з 1 квітня 2026 року «Укрпошта» вирішила оновити частину тарифів на пересилання посилок. Для найменших відправлень зміни становитимуть близько 5 грн, тоді як частина пріоритетних тарифів залишиться без змін. Варто зазначити, що востаннє «Укрпошта» переглядала тарифи на пересилання відправлень у 2024 році.

Як повідомлялося, «Укрпошта» запускає єдиний договір для бізнес-клієнтів. Замість окремих договорів на різні види відправлень відтепер діє один документ, який можна підписати онлайн на сайті компанії.

До слова, «Укрпошта» перерахувала до державного бюджету 17,4 млн грн штрафу, накладеного Національним банком України за порушення у сфері фінансового моніторингу. Попри виконання вимоги, поштовий оператор офіційно заявив про незгоду з рішенням регулятора та готує судовий позов.