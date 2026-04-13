Відсьогодні «Нова пошта» запровадила нові тарифи на доставку посилок та документів

З понеділка, 13 квітня, змінилися тарифи на послуги «Нової пошти»

13 квітня у компанії «Нова пошта» діють оновлені тарифи на послуги. Подорожчання торкнулося доставки документів, посилок та вантажів як у межах міст, так і по всій Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на у пресслужбу «Нової пошти».

У компанії заявили, що це рішення обумовлене необхідністю привести вартість послуг у відповідність до актуальних умов роботи.

«Поточна ринкова ситуація супроводжується суттєвим зростанням операційного навантаження, зокрема через підвищення вартості життя, нестабільність на світовому енергетичному ринку та зростання цін на пальне. Додатково зросла вартість послуг партнерів – від звʼязку до електроенергії», – зауважили в компанії.

Документи

Вартість доставки документів зросла на 10 грн. Тепер послуга коштує:

70 грн по місту;

80 грн по Україні.

Посилки до 30 кг (по місту)

до 2 кг – 70 грн;

до 10 кг – 115 грн;

до 30 кг – 180 грн.

Доставка по Україні:

до 2 кг – 90 грн;

до 10 кг – 135 грн;

до 30 кг – 200 грн.

Частина послуг залишається без змін у вартості

зберігання посилок у відділеннях;

послуга «Пункт передачі»;

доплата за відправку з села або селища;

пакування середніх (до 10 кг) і великих (до 30 кг) посилок.

«Ми залишаємо безплатним пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування в дорозі та комісію за оголошену цінність до 500 грн», – зауважили в компанії.

«Главком» писав, що компанія «Нова пошта» проводить індексацію заробітних плат працівників та продовжує інвестувати у безпеку посилок та стабільність мережі.

Як відомо, з 1 квітня 2026 року «Укрпошта» вирішила оновити частину тарифів на пересилання посилок. Для найменших відправлень змінилися ціна на близько 5 грн, тоді як частина пріоритетних тарифів залишиться без змін.