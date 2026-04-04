«Нова Пошта» змінює ціни: скільки коштуватиме відправити посилку з 13 квітня
«Нова пошта» оголосила про часткове коригування тарифів на свої послуги. Нові ціни почнуть діяти з 13 квітня 2026 року. У компанії пояснюють такий крок необхідністю підтримувати високу швидкість та якість сервісу в умовах зростання цін на пальне, електроенергію та операційні витрати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.
Чому зростають ціни?
У пресслужбі компанії зазначають, що поточна ринкова ситуація супроводжується суттєвим зростанням витрат на енергоносії та логістику. Крім того, компанія проводить індексацію заробітних плат працівників та продовжує інвестувати у безпеку посилок та стабільність мережі.
Водночас «Нова пошта» залишає безплатними низку популярних послуг, зокрема пакування малих посилок та фірмові конверти для документів, переадресування у дорозі, комісію за оголошену цінність до 500 грн та зберігання посилок у відділеннях та послугу «Пункт передачі».
Нові тарифи
З 13 квітня вартість послуг зросте в середньому на 10–20 грн залежно від ваги та напрямку.
Доставка по місту:
- Документи: було 60 грн – стане 70 грн
- Посилка до 2 кг: було 60 грн – стане 70 грн
- Посилка до 10 кг: було 100 грн – стане 115 грн
- Посилка до 30 кг: було 160 грн – стане 180 грн
Доставка по Україні:
- Документи: було 70 грн – стане 80 грн
- Посилка до 2 кг: було 80 грн – стане 90 грн
- Посилка до 10 кг: було 120 грн – стане 135 грн
- Посилка до 30 кг: було 180 грн – стане 200 грн
Як відомо, з 1 квітня 2026 року «Укрпошта» вирішила оновити частину тарифів на пересилання посилок. Для найменших відправлень змінилися ціна на близько 5 грн, тоді як частина пріоритетних тарифів залишиться без змін.
Коментарі — 0