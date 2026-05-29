Уряд виділив майже 100 млн грн на ремонт пошкоджених від обстрілів індустріальних парків

Ростислав Вонс
Найбільше фінансування отримає львівський індустріальний парк Sparrow Park Lviv, який постраждав у 2025 році
Цього року в держбюджеті передбачено 1 млрд грн на підтримку індустріальних парків

В Україні запрацювала ще одна програма підтримки бізнесу. Йдеться про відновлення індустріальних парків, які постраждали через російські обстріли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Як зазначається, Міністерство економіки погодило заявку на 91 млн грн для індустріального парку Sparrow Park Lviv, який у 2025 році постраждав внаслідок масованої російської атаки по Львову. Кошти спрямують на відновлення промислової інфраструктури парку. Також погоджена перша заявку у 2026 році на 5,5 млн грн для індустріального парку Smart Tech Industry на Полтавщині – на будівництво мереж газо- і водопостачання.

За словами премʼєрки, відновлення постраждалих індустріальних парків здійснюється у межах програми «Зроблено в Україні». За нею держава покриває до 80% вартості відновлення інфраструктури, але не більше 200 млн грн на один парк.

Для будівництва нової інфраструктури передбачено співфінансування у пропорції 50% на 50%, максимально сума – до 150 млн грн. «Водночас керуюча компанія має інвестувати власні кошти, ввести в експлуатацію щонайменше 5000 кв. м промислових площ і залучити не менше двох промислових підприємств», – каже вона.

За словами глави уряду, у держбюджеті на 2026 рік на державне стимулювання індустріальних парків передбачено 1 млрд грн. Прийом заяв на участь у програмі розпочалося 31 березня і триватиме до 15 серпня.

«Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках збудовано чи будується 37 заводів. Індустріальні парки є складовою інвестиційного компоненту політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні», – підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, у межах політики «Зроблено в Україні» розпочато прийом заявок на державне стимулювання індустріальних парків у 2026 році. Подати заявку можна до 15 серпня через банки-партнери: Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс банк.

Раніше Кабінет міністрів оновив правила державної підтримки індустріальних парків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Держава компенсуватиме до 80% вартості відновлення інфраструктури, але не більше 200 млн грн для одного індустріального парку.

