Держава має втрутитися у ситуацію зі збагачувальною фабрикою «Червоноградська» для відновлення роботи галузі – ЗМІ

Дарія Демяник
«Червоноградська» має потенціал забезпечити стабільну роботу державних шахт і теплової генерації
фото: Святослав Денисюк/Urban Explorers

Держава ризикує втратити можливість використати підприємство для формування стабільного виробничого ланцюга, наголошують журналісти

Центральна збагачувальна фабрика (ЦЗФ) «Червоноградська» може стати ключовим активом для відновлення стабільної роботи вугільної галузі, однак для цього необхідне пряме втручання держави. Про це йдеться в матеріалі «Економічної правди».

За словами співрозмовників видання, після втрати значної частини збагачувальних потужностей на сході України саме «Червоноградська» має потенціал забезпечити стабільну роботу державних шахт і теплової генерації. Водночас багаторічні конфлікти та боротьба за контроль над підприємством фактично блокують цей процес.

«Судові суперечки тягнуться роками і можуть тривати ще стільки ж, якщо держава нарешті не втрутиться і не наведе лад. Повністю законний шлях – це націоналізація», – зазначив співрозмовник видання в уряді.

Водночас, за його словами, навіть спроби змінити контроль через судові механізми наразі не дають швидкого результату.

«Зараз ідуть процеси, щоб змінити контроль. Є спроби посунути Венгрина в судовому порядку через зміну арбітражного керівника, але зробити це складно. Схоже, простими методами побороти це свавілля не вийде», – додав він.

Журналісти наголошують, що без системного рішення держава ризикує втратити можливість використати підприємство для формування стабільного виробничого ланцюга. Водночас ключовим залишається питання політичної волі до вирішення проблеми.

«Якщо все нормально запрацює, то держава отримає податкові надходження та прогнозованість у підготовці до зими, а генерація – додатковий ресурс», – зазначив співрозмовник видання у парламенті.

Раніше нардеп Михайло Волинець підкреслював, що без оперативних рішень держави ситуація навколо ЦЗФ «Червоноградська» може й надалі погіршуватися, що створює ризики для всієї енергетичної системи.

