Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Міненерго має взяти під контроль ситуацію на ЦЗФ «Червоноградська», інакше підготовка до зими опиниться під загрозою – нардеп

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Міненерго має взяти під контроль ситуацію на ЦЗФ «Червоноградська», інакше підготовка до зими опиниться під загрозою – нардеп
Без нормальної роботи Червоноградської ЦЗФ ризики для держшахт серйозно зростають, вважає Бондар
фото: wikimapia.org

Відсутність єдиного управління під егідою Міненерго Червоноградською ЦЗФ створює ризики для роботи держшахт – нардеп

Ситуація навколо Центральної збагачувальної фабрики «Червоноградська» залишається неврегульованою, а відсутність узгодженого державного управління створює ризики для роботи вугільної галузі та підготовки до опалювального сезону. Про це заявив народний депутат України Михайло Бондар.

За його словами, після звернення до Міністерства енергетики та проведення засідання підкомітету почали надходити відповіді від різних державних органів, які підтверджують розпорошеність відповідальності.

«Після звернення до Міненерго і проведення підкомітету продовжую отримувати відповіді від різних органів щодо ситуації навколо Червоноградської ЦЗФ і «Львівської вугільної компанії». Картина складається така», – зазначив він.

Зокрема, Фонд державного майна підтвердив обмеженість впливу держави на підприємство.

«Фонд держмайна підтверджує: держава має 37,5% акцій, але не контролює підприємство і не впливає на рішення в процедурі санації. Управління – у керуючого, якого призначає суд», – підкреслив Бондар.

Керуючий санацією, за словами депутата, повідомляє про складний стан підприємства.

«Керуючий санацією у своєму листі повідомляє, що на момент його призначення підприємство вже було в простої, після інвентаризації виявлено значні нестачі продукції та сировини, відкрито кримінальне провадження», – пише Бондар.

Також, за його словами, Офіс Генерального прокурора передав звернення до регіональної прокуратури, а РНБО – до Міністерства оборони для опрацювання. Мін'юст, у свою чергу, підтвердив участь у справі про банкрутство та повідомив про виявлені порушення і суперечності навколо управління.

«Тобто кожен державний орган пише, що діє в межах своїх повноважень, але цілісного рішення наразі немає і відповідальність фактично розмита між різними інституціями», – наголосив нардеп.

Він підкреслив, що при цьому підприємство не працює стабільно, існують проблеми із заборгованістю по зарплатах та виробничим процесом, що напряму впливає на роботу шахт Львівсько-Волинського басейну.

У зв’язку з цим народний депутат закликав профільне міністерство до активніших дій.

«Саме тому профільне Міністерство енергетики, яке управляє енергетичними активами і має необхідну експертизу, має включитися значно активніше», – заявив він.

За словами Бондаря, відновлення стабільної роботи фабрики є критично важливим у контексті підготовки до наступного опалювального сезону.

«Врешті-решт саме Міненерго відповідає за підготовку країни до наступного складного опалювального сезону в умовах воєнного стану. А без нормальної роботи важливого підприємства Червоноградської ЦЗФ ці ризики серйозно зростають», – підсумував депутат.

Раніше галузеві профспілки у своєму зверненні до Міненерго також звертали увагу на те, що відновлення стабільної роботи підприємства є критично важливим у контексті підготовки до наступного опалювального сезону.

Читайте також:

Теги: Міненерго держава бізнес шахта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артем Конік
Philip Morris призначила Артема Коніка генеральним директором в Україні
Сьогодні, 12:55
Через екомито CBAM Україна втратить 5% ВВП вже у 2026 році
Єврокомісія визнала, що припустилася помилки у розрахунках CBAM для України – Качка
24 квiтня, 11:44
Генеральний директор компанії Karex Го Міа Кіат
Найбільший виробник презервативів у світі планує рекордне підняття цін
23 квiтня, 14:50
Українські підприємства продовжують вирощувати квіти попри всі виклики війни
Трояндова економіка. Як виживає квітковий бізнес під час війни: три історії Війна і бізнес
22 квiтня, 16:30
Зниження граничних цін зупинило когенерацію і загострило дефіцит електроенергії – експерт
Зниження граничних цін зупинило когенерацію і загострило дефіцит електроенергії – експерт
17 квiтня, 20:29
Буданов виступив за свободу бізнесу під час війни
Буданов описав правила, які потрібні для українського бізнесу
15 квiтня, 11:46
Інноваційне рішення дозволяє вражати повітряні цілі, зокрема безпілотники, за допомогою кулеметних турелей, що керуються дистанційно
В Україні з’явилися приватні комплекси ППО з дистанційними кулеметами: як вони працюють
12 квiтня, 17:28
8,7 тис. компаній отримали штраф за відсутність людей з інвалідністю у штаті
Що буде, якщо людей з інвалідністю не брати на роботу: як змінилися штрафи за рік
8 квiтня, 09:55
У 2026 році прогнозується зникнення до 300 тисяч малих та середніх підприємств
Економіка на межі обвалу? Російська промисловість прискорила падіння, а борги б’ють рекорди
5 квiтня, 13:43

Економіка

Міненерго має взяти під контроль ситуацію на ЦЗФ «Червоноградська», інакше підготовка до зими опиниться під загрозою – нардеп
Міненерго має взяти під контроль ситуацію на ЦЗФ «Червоноградська», інакше підготовка до зими опиниться під загрозою – нардеп
Британія приєднається до кредиту ЄС на 90 млрд євро для України
Британія приєднається до кредиту ЄС на 90 млрд євро для України
Philip Morris призначила Артема Коніка генеральним директором в Україні
Philip Morris призначила Артема Коніка генеральним директором в Україні
Україна має боротися не просто за інвестиції, а за створення повних промислових ланцюгів – нардеп
Україна має боротися не просто за інвестиції, а за створення повних промислових ланцюгів – нардеп
Метінвест Ахметова заплатив в бюджет України 4,3 млрд грн податків у I кварталі 2026 року
Метінвест Ахметова заплатив в бюджет України 4,3 млрд грн податків у I кварталі 2026 року
Зміна прайс-кепів дозволяє ринку готуватися до літнього дефіциту – аналітик ExPro
Зміна прайс-кепів дозволяє ринку готуватися до літнього дефіциту – аналітик ExPro

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua