Міненерго має взяти під контроль ситуацію на ЦЗФ «Червоноградська», інакше підготовка до зими опиниться під загрозою – нардеп

Відсутність єдиного управління під егідою Міненерго Червоноградською ЦЗФ створює ризики для роботи держшахт – нардеп

Ситуація навколо Центральної збагачувальної фабрики «Червоноградська» залишається неврегульованою, а відсутність узгодженого державного управління створює ризики для роботи вугільної галузі та підготовки до опалювального сезону. Про це заявив народний депутат України Михайло Бондар.

За його словами, після звернення до Міністерства енергетики та проведення засідання підкомітету почали надходити відповіді від різних державних органів, які підтверджують розпорошеність відповідальності.

«Після звернення до Міненерго і проведення підкомітету продовжую отримувати відповіді від різних органів щодо ситуації навколо Червоноградської ЦЗФ і «Львівської вугільної компанії». Картина складається така», – зазначив він.

Зокрема, Фонд державного майна підтвердив обмеженість впливу держави на підприємство.

«Фонд держмайна підтверджує: держава має 37,5% акцій, але не контролює підприємство і не впливає на рішення в процедурі санації. Управління – у керуючого, якого призначає суд», – підкреслив Бондар.

Керуючий санацією, за словами депутата, повідомляє про складний стан підприємства.

«Керуючий санацією у своєму листі повідомляє, що на момент його призначення підприємство вже було в простої, після інвентаризації виявлено значні нестачі продукції та сировини, відкрито кримінальне провадження», – пише Бондар.

Також, за його словами, Офіс Генерального прокурора передав звернення до регіональної прокуратури, а РНБО – до Міністерства оборони для опрацювання. Мін'юст, у свою чергу, підтвердив участь у справі про банкрутство та повідомив про виявлені порушення і суперечності навколо управління.

«Тобто кожен державний орган пише, що діє в межах своїх повноважень, але цілісного рішення наразі немає і відповідальність фактично розмита між різними інституціями», – наголосив нардеп.

Він підкреслив, що при цьому підприємство не працює стабільно, існують проблеми із заборгованістю по зарплатах та виробничим процесом, що напряму впливає на роботу шахт Львівсько-Волинського басейну.

У зв’язку з цим народний депутат закликав профільне міністерство до активніших дій.

«Саме тому профільне Міністерство енергетики, яке управляє енергетичними активами і має необхідну експертизу, має включитися значно активніше», – заявив він.

За словами Бондаря, відновлення стабільної роботи фабрики є критично важливим у контексті підготовки до наступного опалювального сезону.

«Врешті-решт саме Міненерго відповідає за підготовку країни до наступного складного опалювального сезону в умовах воєнного стану. А без нормальної роботи важливого підприємства Червоноградської ЦЗФ ці ризики серйозно зростають», – підсумував депутат.

Раніше галузеві профспілки у своєму зверненні до Міненерго також звертали увагу на те, що відновлення стабільної роботи підприємства є критично важливим у контексті підготовки до наступного опалювального сезону.